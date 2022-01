Le 2CV MEHARI CLUB CASSIS organise la Coupe 602 sur glace les 7/8 janvier 2022

Le 2CV MEHARI CLUB CASSIS organise la COUPE 602 SUR GLACE les 7 et 8 janvier 2022. Pour cette édition, MONSIEUR VINTAGE prendra part à l’événement, rendez-vous sur la glace du circuit de Lans en Vercors !

L’année des 40 ans

Cette année, le 2CV MEHARI CLUB CASSIS célèbre ses 40 ans ! Cette entreprise d’origine familiale est née en 1982 et regroupe aujourd’hui une soixantaine de collaborateurs dédiés à la passion des 2CV, Méhari et Dyane. Entreprise de rénovation de véhicules et vente de pièces détachées, conseils, sorties et plus récemment, spécialiste du rétrofit, le 2CV MEHARI CLUB CASSIS vend également des autos.

Connue et reconnue, l’entreprise entretient un partenariat exclusif avec Citroën depuis 35 ans et dispose d’un catalogue de 5 000 références en stock permanent. Cette caverne d’Ali Baba du citroëniste dispose également d’un réseau de 350 points relais et distributeurs en France et en Europe.

La 2CV n’a jamais démérité sur neige comme sur glace ! À ce titre, les passionnés de 2CV se retrouveront pendant 2 jours près de Grenoble les 8 et 9 janvier 2022 prochains à l’occasion de la désormais bien connue Coupe 602.

Une 4ème édition très attendue !

Cette année l’évènement change de décor ! Après une annulation soudaine sur le lieu historique de la course à Serre-Chevalier, les équipes du 2CV MEHARI CLUB CASSIS ont finalement réussi à trouver un nouveau circuit sur glace et ce à seulement quelques semaines du Jour-J. La fin est donc heureuse et la compétition s’annonce mémorable. Les inscriptions sont clôturées depuis plus d’un mois, en revanche aucune restriction en nombre n’est prévue côté supporters !

Le Circuit de Lans en Vercors proposera donc à tous les passionnés de glisse et amoureux de vieilles mécaniques, des manches de régularité pour que chacun découvre le plaisir de la glisse à son rythme. Pour les habitués, qu’ils se rassurent, rien ne change sauf l’endroit !

Règles de cette course de régularité en voiture mythique

La Coupe 602 est une course de régularité. Une course réservée aux véhicules historiques de plus de 25 ans. L’inscription est strictement réservée aux voitures équipées exclusivement de pneumatiques lamélisés, version cloutée ou non et conformes à l’usage routier. Les essais libres se dérouleront le vendredi 7 janvier de 16h à 18h et la course de régularité se déroulera le samedi 8 janvier de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.

