Le premier millésime de la Simca 1000 a 60 ans, comme la 4L

La SIMCA : Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile a été créée par FIAT en 1934 pour distribuer certains modèles sur le territoire français, sans avoir à payer de taxes d’importation et droits de douane.

Une petite voiture carrée

À la fin de l’année 1961, la Simca 1000 est présentée au salon de l’auto de Paris. La voiture est alors équipée d’un moteur 100% nouveau 4 cylindres de 944 cm3 qui développe 45 chevaux (la puissance passera à 50 chevaux en 1962), d’une caisse autoporteuse à châssis intégré, de suspensions indépendantes, de freins à tambours à l’avant comme à l’arrière, d’une boîte de vitesses à 4 rapports et de petites jantes de 12 pouces.

La Simca 1000 pèse 730 kg et atteint la vitesse de 125 km/h. Vendue 6 490 francs à sa sortie, la nouvelle Simca est la première de la marque à posséder un moteur arrière. Dessinée par le styliste Turinois Mario Revelli de Beaumont, le style de la Simca 1000 repose sur trois cubes : un cube pour le moteur, un cube pour les passagers et un cube pour les bagages, à l’avant du véhicule.

Un dessin simple mais d’une grande efficacité qui vaudra à la “1000” de recevoir le Grand Prix de l’Art et de l’industrie à sa sortie. Élégante et bien proportionnée, la Simca 1000 dispose d’un coefficient de pénétration dans l’air digne d’une armoire normande, mais qu’importe, la crise pétrolière n’arrivera que quatorze ans plus tard. Au diable la consommation !

De la 1000 au SRT

Plusieurs versions en seront déclinées : Simca 1000 version Luxe, 1000 Special, Simca 1000 Coupé et les versions sportives : Simca 1000 Rallye qui atteignait les 150 km/h, Simca 1000 Rallye 2 avec 170 km/h (la plus mythique, avec ses deux carburateurs double corps Solex et ses freins à disque sur les quatre roues) et la Simca 1000 Rallye 3 qui atteignait les 180 km/h. Des modèles sportifs qui mèneront, sous l’impulsion du directeur de la promotion sportive de Simca, Henri Chemin, à la création du Simca Racing Team (SRT).

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : 60 ANS SIMCA 1000