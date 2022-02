La célèbre marque d’appareils photos allemande Leica se lance dans l’horlogerie, avec une première collection lancée hier 8 février 2022, composée des modèles Leica L1 et Leica L2.

Fondée en 1849 par Ernst Leitz et Carl Kellner, la société Leica est une référence dans le monde de la photographie et de l’optique. Cent-soixante treize ans plus tard, l’enseigne allemande présente sa première collection horlogère : Leica L1 et Leica L2.

Avec un design qui s’inspire de chefs-d’œuvre d’ingénierie réalisée à Wetzlar, fief historique du fabricant, l’extérieur des montres Leica a été conceptualisé par le professeur Achim Heine, qui depuis de longues années est à l’origine de nombreux produits Leica. Il connaît donc parfaitement les principes de design propres à l’entreprise.

Par conséquent, les modèles Leica L1 et Leica L2 contiennent de subtiles références aux caractéristiques indéniables de la riche histoire de Leica. Citons par exemple la finesse des aiguilles et des index, dans la forme du boitier en acier inoxydable richement travaillé, dans les rainures ornant les couronnes ou dans le verre bombé côté cadran qui rappelle la lentille d’un objectif d’appareil photo.

Les montres Leica L1 et L2 sont entraînées par un mécanisme mécanique à remontage manuel qui a été spécialement développé et qui peut être admiré à travers le fond transparent en verre-saphir très résistant. Le facteur “Made in Germany” étant particulièrement important aux yeux de Leica, c’est la société Lehman Präzision GmbH qui a été choisie pour cette coopération.

Le développement, la construction et une grande partie des composants montés proviennent de cette entreprise de la Forêt-Noire, garantissant aux montres Leica un niveau de fabrication interne particulièrement élevé.

Le verre côté cadran ainsi que le fond transparent sont fabriqués dans un verre saphir résistant aux rayures, sachant que le verre côté cadran est traité antireflet double face. Chaque modèle est pourvu de la couronne-poussoir brevetée et d’un affichage d’état sur le cadran. Autre particularité de la couronne ; la mise à zéro de la trotteuse. La couronne n’est donc pas seulement attrayante par son aspect esthétique, elle apporte à la montre une fonction utile supplémentaire.

Au travers de ces premiers garde-temps, Leica véhicule l’image inhérente à l’entreprise. Une certaine forme de minimalisme dans le design et une conception haut de gamme qui plaira aux aficionados de la marque, comme aux amoureux de belles montres.

Le modèle Leica L1 est vendu 9 500 euros, le modèle L2 est affiché à 13 500 euros. Les produits sont disponibles dans une sélection de Leica Stores.

INFORMATIONS TECHNIQUES LEICA L1/L2

Crédit photo : Leica©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : leica