Ivoire Chartres proposera 33 lots de motos anciennes le 9/04/2022

La maison de ventes aux enchères IVOIRE CHARTRES proposera à la vente 33 lots de motos anciennes, le 9 avril 2022. Parmi ces lots, 4 VINCENT seront proposées aux potentiels acquéreurs. Un rendez-vous qui rencontre un succès grandissant chaque année.

Les anciennes ont la cote

Devant le succès rencontré dans cette spécialité depuis quelques années, la maison de ventes IVOIRE CHARTRES a décidé d’organiser désormais deux ventes par an de motos de collection. Le 9 avril prochain, c’est une collection importante qui sera dispersée comprenant à la fois des motos de route et des machines de cross des années 60/70, au total 33 lots. Les noms évocateurs d’Empire Star, Rapide, Black Knight, Comet, Yellow Tank, Oro ou encore Lightning, retraçant presque un siècle de ce que la production motocycliste a pu offrir de plus beau et de plus aboutie, jalonneront les pages du catalogue.

Des modèles rares

Parmi les doyennes de la collection figure une rare AJS 500 H8 « Big Port » de 1927 véritable machine de « Tourisme sport » héritage des records du tour des Senior TT de l’île de Man de 1925 et 1926. La collection compte trois des plus beaux modèles d’avant-guerre de la BSA, Birmingham Small Arm Company ainsi que quatre Vincent, couvrant une grande partie de la gamme de la prestigieuse firme britannique : une Vincent HRD 1000 Rapide, de série B et de série C « Touring », une 500 Comet et l’élégante Black Knight produite à moins d’une centaine d’exemplaires.

Des italiennes aussi

Du côté des belles productions Italiennes, Moto-Guzzi Airone 250 Sport et 250 Racer côtoieront la modernité des super sportives 675 F3 et 750 F4 issues de la série limitée Oro de MV Agusta. Seront également présentées une Gnome et Rhône XA2 attelée, DKW SB 500, Motosacoche 250 1C10 A c.1923, Jonghi 250 type H, NSU Quick et Wanderer 100 pour les petites cylindrées.

Du Cross au catalogue

La deuxième partie de cette collection est constituée de modèles emblématiques du Motocross des années 60, 70 et 80, notamment à travers l’épopée CZ de la 250 Bitube à la Yellow-Tank, mais aussi les Husqvarna 400 Cross McQueen Replica et 360 CR, Maico MC 400 ou encore les Kawasaki 125 et 420 KX.

Vente aux enchères du samedi 9 avril 2022 – 14 heures à la Galerie de Chartres – 7bis, rue Collin d’Harleville – 28000 Chartres. Plus de renseignements ici .

Crédit photo : IVOIRE CHARTRES©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

