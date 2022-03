Freaks Out : des super-héros confrontés au nazisme. Sortie cinéma le 30/03/2022

FREAKS OUT sortira en salles le mercredi 30 mars 2022. Il s’agit du deuxième long métrage du réalisateur italien Gabriele Mainetti, qui s’était déjà illustré avec son premier film ON L’APPELLE JEEG ROBOT, sorti en 2015 et primé au Festival International de Gérardmer en 2017.

Mainetti et l’univers des super-héros

FREAKS OUT arrivera en salles le mercredi 30 mars 2022. C’est le deuxième long métrage de Gabriele Mainetti, qui affiche 5 courts métrages et un premier film à son actif : ON L’APPELLE JEEG ROBOT, qui avait reçu un bon accueil de la part du public et un prix à Gérardmer.

Référence directe au FREAKS de Tod Browning sorti en 1932 (l’histoire d’êtres difformes exhibés dans un cirque), FREAKS OUT met également en scène des phénomènes de foire, dans une Italie nazie.

Avec son nouveau film, Gabriele Mainetti reste dans l’univers des super-héros (JEEG ROBOT racontait l’histoire d’un voleur romain, Enzo, doué de pouvoirs exceptionnels après avoir été mis en contact avec des substances radioactives) et pose son action durant la seconde guerre mondiale, en Italie.

Le synopsis

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d’organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il disparait. Privés de foyer et de protection, dans une société́ où ils n’ont plus leur place, les quatre « monstres » vont tenter de survivre dans un monde en guerre…

FREAKS OUT – sortie au cinéma le mercredi 30 mars 2022 – Réalisation : Gabriele Mainetti – Casting : Franz Rogowski, Claudio Santamaria, Pietro Castellito, Aurora Giovinazzo – Genre : fantastique – Distribution : Metropolitan FilmExport – Durée du film : 2H21 mn.

BANDE-ANNONCE FREAKS OUT – VOST

