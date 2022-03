Le nouveau Combi Volkswagen dévoilé

Le ID Buzz de Volkswagen a été officiellement présenté aujourd’hui à 19H00. Un véhicule 100% électrique que l’on présente comme le remplaçant de la légende “Combi”, sortie en 1947. Loin de dégager le même charme que son ancêtre, le ID Buzz se veut malgré tout un hommage au T1, précurseur high-tech au riche passé.

Le Volkswagen ID Buzz a été présenté ce jour. Une première mondiale attendue qui a dévoilé un véhicule à deux facettes ; une version bus et une version cargo.

À l’intérieur de l’ID. Buzz et de l’ID. Buzz Cargo, les principales tendances automobiles de notre époque ont été réunies pour former une gamme de minibus et d’utilitaires aussi évolutive que polyvalente : l’électromobilité, la mise en réseau intelligente des systèmes d’assistance et d’information, les mises à jour « Over-the-air » du logiciel et la compatibilité avec de tout nouveaux concepts de mobilité.

Le design extérieur emblématique vient illustrer visuellement tous ces paramètres. « L’ID. Buzz a un capital sympathie unique et est proche des gens », esquisse Jozef Kabaň, designer en chef de Volkswagen. Et ce sont les proportions qui rendent l’ID. Buzz si unique. Le designer établit une passerelle entre le modèle historique et le contemporain : « À bord du T1, je suis quasiment assis sur l’essieu avant, aucun porte-à-faux avant. Il en est de même avec l’ID. Buzz, avec tout ce qui est requis sur le plan de la sécurité et de la technique. » En pratique, ceci se manifeste par le fait que la longueur totale compacte de 4 712 mm est compensée par un grand empattement (2 988 mm). Déjà avec le T1, le premier Combi, la fonction avait la priorité sur la forme. « Form follows function », ce principe de base de la construction automobile, s’applique également au design de l’ID. Buzz. Les formes iconiques et marquées sont associées à une aérodynamique excellente : le cw de l’ID. Buzz est de 0,285 et de 0,29 pour l’ID. Buzz Cargo. Cela permet de réduire la consommation énergétique et d’augmenter l’autonomie.

L’intérieur spacieux et polyvalent impressionne par sa palette de couleurs, ses matériaux durables et ses idées ingénieuses. Que vous choisissiez la version bus ou cargo, les deux modèles utilisent l’espace de manière extraordinaire grâce au concept MEB peu encombrant. L’ID à cinq places. Buzz offre de la place pour 1 121 litres de bagages, même avec tous les passagers à bord. Le volume de stockage maximal de l’ID. Buzz Cargo, équipé d’une cloison derrière la première rangée de sièges, totalise également plus de 3,9 m3.

Bicolore, avec beaucoup d’attention aux détails, l’ID Buzz sera disponible en sept options de couleur unique et quatre combinaisons de couleurs bicolores. Cette combinaison de blanc et de couleurs fraîches se retrouve à l’intérieur, qui intègre des éléments de style de la génération T1 et les transfère à l’ère actuelle de la mobilité électrique. Les couleurs correspondent à la peinture extérieure et se reflètent éventuellement dans les coussins de siège, le tableau de bord et les garnitures de porte. L’éclairage de fond (disponible en option avec jusqu’à 30 couleurs) crée des accents d’ambiance. L’attention portée aux détails dans le nouveau modèle est également évidente dans un certain nombre d’identifications individuelles. Motifs buzz qui décorent l’intérieur à divers endroits. La plupart d’entre eux ne sont découverts qu’au deuxième coup d’œil, même des fonctionnalités fonctionnelles et intelligentes telles qu’un ouvre-bouteille et un grattoir à glace peuvent être trouvées ici.

Le nouvel ID BUZZ sera disponible à l’automne 2022. Après le T1 et le T6, l’ID BUZZ est la troisième génération de Combi.

Crédit photo : Volkswagen©

