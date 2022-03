Quand les chercheurs et les scientifiques se penchent sur le CBD et les cannabinoïdes

Le cannabidiol, également connu sous le nom de CBD, est l’un des quelque 113 cannabinoïdes trouvés dans la plante de chanvre. On a toujours dit que la plante traditionnelle avait des influences positives sur le corps. Mais, qu’y a-t-il derrière ? Pour répondre à cette question, de plus en plus d’études se penchent sur l’efficacité des ingrédients de la plante de chanvre.

Parce que le développement d’alternatives modernes et sans effets secondaires est un objectif important de la recherche. Le cannabidiol, en tant qu’ingrédient non intoxicant de la plante de chanvre, semble avoir un grand potentiel.

De plus, la France a reconnu début 2022 que le CBD, même sous forme de fleurs de chanvre, est légal et que vous pouvez donc acheter facilement le meilleur CBD moonrock sur JustBob.fr et profiter de nombreux produits en ligne.

Contexte : comment tout a commencé ?

Les premiers cannabinoïdes ont été étudiés au début du 19ᵉ siècle, mais ce n’est qu’avec la découverte révolutionnaire du système endogène des récepteurs cannabinoïdes dans les années 1980 que les bases de la recherche sur le CBD ont été posées.

Le système complexe qui fait partie du système nerveux aide à réguler divers processus dans le corps. Une découverte révolutionnaire, qui a donné le signal de départ à de nombreuses enquêtes. Depuis lors, les médicaments à base de chanvre ont été intensivement étudiés.

Saviez-vous qu’en 2011, un extrait contenant du cannabis a été approuvé pour la première fois à des fins médicales en Allemagne ?

Il est maintenant bien établi que le CBD peut avoir des avantages thérapeutiques complémentaires pour une variété de maux. Bien qu’un certain nombre d’études concluantes avec le CBD soient encore nécessaires, la recherche fondamentale initiale donne un bon aperçu.

« Le bénéfice de la thérapie aux cannabinoïdes pour un certain nombre d’indications médicales a été démontré par des études contrôlées utilisant principalement des préparations de cannabinoïdes standardisées et/ou synthétiques. L’utilisation de ces préparations peut donc être utile pour différents sujets », selon l’Association médicale fédérale, l’Association nationale des médecins de l’assurance maladie légale et la Commission des médicaments de l’Association médicale européenne.

Le CBD : scientifiquement précieux et économiquement attrayant

À ce jour, il existe encore relativement peu de résultats de recherche, d’une part, cela est dû au fait que les connaissances sur la recherche sur le CBD sont encore relativement jeunes, d’autre part, la mise en œuvre d’études significatives est complexe et très coûteuse.

Voici maintenant certains résultats d’études et de recherches internationales sur le CBD :

CBD comme complément pour les problèmes de peau

Signalisation cannabinoïde dans la peau : potentiel thérapeutique du système « cannabinoïde ».

Conclusion : Le système endocannabinoïde est également impliqué dans la formation et la régénération de la barrière cutanée. Elle influence plusieurs aspects de la biologie cutanée. La dérégulation a été liée à des affections cutanées généralisées. Les cannabinoïdes peuvent donc être un puissant outil de thérapie complémentaire pour la peau.

Le CBD comme support neurodégénératif

Le cannabidiol chez les patients souffrant de troubles convulsifs associés au syndrome de Lennox-Gastaut (GWPCARE4) : une étude de phase 3 randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo.

Conclusion : Dans une étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo menée dans 24 centres cliniques aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Pologne, l’efficacité du cannabidiol a été évaluée en tant que traitement adjuvant des convulsions chez les patients atteints de maladies résistantes au traitement.

Syndrome de Lennox-Gastaut. Le cannabidiol s’avère être une thérapie complémentaire efficace avec une bonne tolérance. L’efficacité et la sécurité à long terme seront évaluées dans l’extension en ouvert de l’étude.

Le cannabidiol améliore la fréquence et la gravité des crises

Le CBD réduit les événements indésirables dans une étude complémentaire prospective en ouvert.

Conclusion : Les résultats ont déjà montré des améliorations significatives après 12 semaines. La réponse a été maintenue pendant la période de traitement de 48 semaines. Les résultats sont particulièrement excitants, car le groupe comprenait non seulement des patients avec un diagnostic spécifique, mais aussi des sujets de tous âges avec différents types de TRE. Même après 24 mois, il y avait une réduction soutenue de la fréquence et de la gravité des crises. De plus, la thérapie complémentaire au CBD a entraîné une réduction durable du profil des effets secondaires.

Le CBD comme accompagnant pour la gestion du poids

Les endocannabinoïdes et le contrôle de l’homéostasie énergétique

Conclusion : La revue a montré que les endocannabinoïdes jouent un rôle clé dans les changements hormonaux/métaboliques associés à l’obésité et au syndrome métabolique. Ces connaissances pourraient être utilisées pour leur thérapie.

Phytocannabinoïdes : des médicaments utiles pour traiter l’obésité ? Focus spécial sur le cannabidiol.

Conclusion : Le CBD affecte à la fois le métabolisme des lipides et du glucose en agissant sur différents récepteurs. Les données indiquent que le CBD a un potentiel thérapeutique prometteur et peut être utile dans le traitement d’appoint de la résistance à l’insuline, du diabète de type 2 et du syndrome métabolique.

CBD comme aide au sevrage

Le cannabidiol réduit la consommation de cigarettes chez les fumeurs de tabac : résultats préliminaires.

Conclusion : L’étude en double aveugle avec 24 sujets a pu montrer que les personnes qui prenaient du CBD étaient capables de réduire significativement leur consommation de cigarettes d’environ 40 % par rapport au placebo.

En bref…

On voit donc que le potentiel thérapeutique du CBD est confirmé par des études cliniques à travers le monde !

Le grand intérêt scientifique porté à ces ingrédients et les nombreux témoignages positifs en disent déjà long. Des études montrent que les innombrables expériences avec le cannabidiol ne sont pas un placebo, mais sont basées sur des mécanismes physiques.

Sur la base des preuves, le CBD que vous trouverez sur JustBob.fr semble donc être une alternative à base de plantes avec de multiples utilisations et sans risques sérieux.

