Pourquoi opter pour des SUV Volkswagen ?

Forte de plusieurs années d’expérience, Volkswagen comprend le marché automobile et les besoins de ses clients. Pour ceux qui recherchent toujours le meilleur et veulent à la fois le luxe et l’efficacité. Volkswagen dispose d’une grande variété de SUV chargés de puissance, de sécurité, de technologie, d’espace et de confort. Continuez votre lecture pour découvrir tous les avantages d’opter pour un SUV Volkswagen.

Pour leurs espaces adaptés aux familles

C’est vrai ! Le SUV de Volkswagen est si polyvalent qu’il convient aux voyages en famille et plus encore. Vous pouvez compter sur ce SUV pour être prêt à protéger votre famille et vos amis. Un SUV efficace et intuitif comme le VW T-Cross a obtenu la meilleure note à plusieurs tests. Cela signifie que votre famille sera heureuse, protégée et confortable dans un environnement unique. Transportez ce que vous voulez et profitez au maximum de l’espace offert par un super SUV comme le Volkswagen T-Cross. Il existe 4 versions à 6 et 7 vitesses : le Trendline et le Trendline AT ; le Comfortline et le Comfortline Plus. Avec de l’espace pour 5 passagers et un coffre de 373 à 420 litres, vous pouvez tout transporter sans perdre votre style. Si cet argument à réussi à vous convaincre alors c’est peut-être le moment de sauter le pas. Commencez doucement en vous renseignant tout d’abord sur BYmyCAR, un concessionnaire automobile multimarques. Vous pouvez le faire en ligne ou directement en concession.

Pour leur conception esthétique et attrayante

Vous connaissez probablement de nombreux SUV à l’impact visuel fort et aux éléments vraiment harmonieux. Cependant, nous vous invitons à regarder encore plus loin et à découvrir pourquoi Volkswagen est le plus grand constructeur automobile du monde. Un SUV Volkswagen intègre des détails conçus pour vous, dans le but de vous apporter harmonie, luxe et confort. Il correspondra certainement à votre style de vie et offrira à votre famille de nouvelles expériences. Le design des SUV Volkswagen rend hommage à l’esthétique et à l’évolution de ce géant. Chaque détail est doté de fonctionnalités et de haute technologie pour vous faciliter la vie. Le Tiguan dispose d’une caméra de recul et d’un assistant de stationnement, des outils avancés pour un stationnement parfait. Dans la version Highline, en utilisant le frein, l’accélérateur et le levier, votre SUV se gare tout seul, en automatisant la direction. Incroyable, n’est-ce pas ?

Pour leur adaptabilité et leur polyvalence

Les SUV Volkswagen sont parfaitement adaptés à l’urbanisme, ils sont donc parfaits pour les villes, grandes ou petites, où la vie est souvent rythmée, pleine d’excitation et de divertissement. Le Volkswagen Touareg en est un excellent exemple. Une boîte automatique à 8 vitesses, un toit panoramique, des sièges en cuir de Vienne et la technologie Front Assist ne sont que quelques-uns des atouts. Toutes ces caractéristiques vous permettront de relever le grand défi de la conduite en ville mais qu’en est-il de la puissance ? Vous profiterez des performances élevées de son moteur TSI turbo à injection directe électronique, qui permet de réduire la consommation de carburant à haut régime. Nous savons que la sécurité est essentielle pour vous, n’est-ce pas ? C’est pourquoi le Touareg est équipé du système de démarrage sans clé. Ce système vous permet d’entrer dans votre SUV, de démarrer et d’arrêter le moteur alors que votre clé est dans votre poche.

Crédit photo : Volkswagen©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

