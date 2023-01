JeremMotorcycles présente sa Kawasaki KZ 400 LTD de 1981

JeremMotorcycles présente sa dernière réalisation sur la base d’une KZ 400 LTD de 1981. Une fois de plus, le préparateur de Béziers propose une machine parfaitement réussie, dans une teinte qui l’est tout autant.

Légère & accessible permis A2

JeremMotorcycles s’est désormais fait un nom dans le milieu de la customisation moto. Ce préparateur passionné de motos vintage possède une touche personnelle qui ne laisse jamais indifférent. Aujourd’hui, il nous présente sa dernière réalisation sur la base d’une Kawasaki KZ 400 LTD de 1981. Cette machine, produite entre 1974 et 1984 par la marque verte présente l’avantage d’être légère et d’être accessible aux permis A2. Elle est présenté avec un superbe casque Jet de chez Bell, dans le même coloris orange que la moto.

Descriptif de la fiche technique :

Partie Cycle

Fourche inversée de Triumph speed triple

Amortisseurs Ar anodisés et ressort peint couleur du cadre

Jante AV et Ar a rayons sur mesure en 17’’

Pneus Av en 110 et Ar en 150

Garde avant sur mesure en fibre

Bras oscillant de Kawasaki Z1000j

Durites de freins sur mesure EXACT

Disque avant et Ar sur mesure.

Modification du cadre pour la boucle Ar

Freinage complet neuf

Electricité

Faisceau électrique refait à neuf

Phare à leds + Supports aluminium CNC sur mesure

Feu/Stop arrière led

Clignotants avant à leds avec cerclage alu cnc sur mesure

Eclairage de plaque à leds

Batterie SOLISE modification du support

Compteur digital moulé au Té de fourche supérieur.

Moteur

Suppression de la boite à air Boite à air pour des cornets

Modification échappement sur mesure avec silencieux inox et cata sport

Carters droite et gauche poli satiné fait à la main

Esthétique

Usinage de pièces pour adaptation de la fourche, jantes, bras-oscillant, disques et étrier Ar

Commande reculées alu CNC

Selle sur mesure cuir bi-ton marron(yaya-brush-sellerie)

Bouchon de réservoir origine poli satiné

Rétroviseurs CNC ronds

Cadre peint en gris anthracite

Garde boue Ar sur mesure avec support peint cadre

Peinture

Réservoir et gardes boues orange feux de chez Renault avec liserés gris et noir.

Bras oscillant et Cadre gris métal gris anthracite

Moteur peinture haut T° noir satiné

Casque Bell assorti a la moto.

Les moindres détails de cette moto sont revus et la finition est tout simplement exemplaire. L’avantage de cette moto ? Elle est légère pour les femmes et on peut la conduire en permis A2 pour le France.

Réalisation by JeremMotorcycles

ATELIER PRIVÉ – 5 rue Ampère

34500 Béziers

06 85 18 05 72

Crédit photo : Jerem Motorcycles©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

