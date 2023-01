SO FLOYD rend hommage à PINK FLOYD lors d’une tournée française

Si vous aimez le groupe Pink Floyd, ses morceaux planants et ses envolées rock sans pareil, alors vous devriez apprécier So Floyd, qui rendra hommage au célèbre groupe britannique lors d’une tournée exceptionnelle française à partir du 4 février 2023 au Zénith de Toulon.

Pink Floyd : un groupe atypique

Pink Floyd, que certains traduisent par Flamand Rose alors qu’il s’agit d’une référence aux deux bluesmen Pinkney Anderson et Floyd Council, adulés par Syd Barret le cofondateur du groupe Pink Floyd, a été fondé en 1965. Avec “seulement” 16 albums à leur actif, ils ont vendu plus de 360 millions de disques à travers le monde, en 57 ans de carrière.

Tournée française de 17 dates

Plus qu’un groupe de musique, Pink Floyd est un concept, une réflexion sur la vie et une philosophie. Du rock psychédélique au rock progressif en passant par le rock classique, les Floyd nous ont transporté dans leurs voyages au travers du légendaire The Wall, Dark Side Of The Moon ou Atom Earth Moter, entre autres.

L’album The Endless River sorti en 2014 marquait la fin du groupe et depuis, le groupe au complet ne s’est jamais produit sur scène. Mais que les fans se rassurent, le groupe So Floyd offre un “Tribute” aux Français, à partir du 4 février en débutant une tournée de 17 dates au Zénith de Toulon, en passant par Paris salle Pleyel le 10 février 2023.

Les plus grands tubes de Pink Floyd

So Floyd interprète sur scène les plus grands succès de Pink Floyd avec une maîtrise et une fidélité impressionnantes. De «Money» à «Learning To Fly», en passant par «Another Brick In The Wall» ou «Shine On You Crazy Diamond », toutes les chansons magiques du Floyd défilent, magnifiées par un son et un light-show dignes des concerts de ce groupe mythique.

So Floyd reprend les titres les plus représentatifs de la carrière de Pink Floyd et nous plonge dans l’univers musical tour à tour psychédélique, planant et résolument rock qui a fait l’immense succès de cette formation légendaire. Un show en cinq actes, correspondant à autant d’univers visuels et sonores, qui permet de retrouver les diverses époques de la production musicale riche et variée de ce groupe culte.

LA TOURNÉE 2023

4 février : Zénith – Toulon

9 février : Théâtre – Yerres

10 février : Salle Pleyel – Paris

11 février : Zénith – Rouen

9 mars : Zénith – Clermont-Ferrand

10 mars : Summum – Grenoble

11 mars : Zénith – St Étienne

16 mars : Zénith – Montpellier

17 mars : Zénith – Toulouse

25 mars : La Palestre – Le Cannet

5 avril : L’Axone – Montbéliard

6 avril : Zénith – Strasbourg

7 avril : Le Galaxie – Amnéville

11 mai : Le Liberté – Rennes

12 mai : L’Amphitéa – Angers

13 mai : L’Acclameur – Niort

14 mai : Zénith – Orléans

Vous trouverez toutes les informations sur la tournée So Floyd (dates, lieux, billets, photos, vidéos) en cliquant sur ce lien.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Concerts