Le créateur de la marque Mash Frédéric Fourgeaud nous a quittés.

Nous avons appris ce matin la disparition de Frédéric Fourgeaud, créateur de la marque de motos Mash et patron de la SIMA (Société d’Importation de Motos et Accessoires). Ancien pilote et véritable homme de terrain, Frédéric ne mâchait pas ses mots quand il avait un point de vue ou une idée à exprimer, c’est ce qu’on aimait chez lui. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches.

La passion pour moteur

Frédéric Fourgeaud est décédé. C’est le cœur lourd que nous avons appris la triste nouvelle ce matin. Créateur de la marque de motos française Mash (en référence au film de Robert Altman sorti en 1970) en 2012 et patron de la SIMA depuis 2006, cet ancien pilote Kawasaki (Vice-Champion de France), concessionnaire à Amiens, commercial, entrepreneur et homme de marketing transpirait la passion.

Le projet de créer la marque Mash fût une idée de génie, à une époque où la vitesse (sur route) était dépassée. Fini la poignée dans le coin, les motards se dirigeaient vers un style, laissant de côté la performance pure. Ce style, c’était le néo-rétro, concept même de la marque Mash enrichi d’une politique tarifaire basée sur des prix contenus qui débutaient à 2 000 euros.

D’abord spécialisée dans les petites et moyennes cylindrées, Mash a élargi son catalogue à de plus gros cubes avec le Six-Hundred 650 et la très réussie X-Ride 650, référence directe à la légende Yamaha XT 500 que nous avions pu essayer, en compagnie de “Fred”, sur les routes sinueuses de Corse le 11 octobre 2021.

Un personnage d’Audiard

Essai à l’issue duquel nous avions diné avec le fondateur de Mash et patron de la SIMA (importateur et distributeur des marques Royal Enfield, Moto Morini, Mash, Hyosung, Fantic et F Moser), chez un restaurateur et ami de l’ancien pilote, tombé amoureux de la Corse des années en arrière. Chaleureux, direct et passionné, Frédéric Fourgeaud était un personnage d’Audiard, avec une gouaille que le dialoguiste des Tontons Flingueurs aurait apprécié. Il n’aimait guère les courbettes, les longues phrases et les présentations presse pompeuses. Parce que pour lui la moto, c’était d’abord une affaire de passion et de simplicité, sans faire des ronds de jambe.

Pensées à Beaune et fabriquées en Chine, les motos Mash de Frédéric ont rendu accessibles de jolis modèles de motos néo-rétros à une clientèle de jeunes (et moins jeunes) au budget limité. C’était sa façon à lui de partager sa passion avec le plus grand nombre, dans un mix de simplicité et d’élégance. Vous allez nous manquer, Monsieur Fourgeaud.

