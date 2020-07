Sacha Distel revient dans les bacs pour un duo virtuel avec Dean Grant

Sacha Distel revient dans les bacs sous la forme d’un duo virtuel avec Dean Grant, orchestré par Records Gramophonique (spécialisée dans la production de chansons françaises et créée en 2014) et Prosadis (maison de disques créée en 1962 par Sacha Distel). L’occasion de réécouter la voix du crooner disparu le 22 juillet 2004.

La technique au service du duo

Records Gramophonique & Prosadis (administrée aujourd’hui par Laurent Distel) s’associent pour une production spéciale. Une découverte technique très récente leur a permis de produire un duo virtuel, sans accéder aux fichiers sources de l’enregistrement original (Cheek to cheek – Sacha Distel, RCA Victor, vinyle, 1962). Aujourd’hui, après une production intensive, ils peuvent nous présenter fièrement : « Cheek to Cheek – Sacha Distel feat. Dean Grant ». Un morceau qui est le premier single du prochain album « Echoes From Yesterday », de Dean Grant.

Musique & vintage

Producteur et artiste pour Records Gramophonique, Dean Grant avait sorti son premier disque le 1er mars 2019. Une galette baptisée « The French Recording Sessions » et fortement orientée vintage. « Echoes From Yesterday » rend hommage à la richesse musicale des années 50/60 françaises et aux artistes emblématiques qui ont façonné cette époque.

Un grand nombre de musiciens de cet enregistrement ont joué leurs partitions à la maison en confinement. Ces pistes ont ensuite été combinées et synchronisées en studio. « Nous sommes fiers que cette méthode de travail ait fonctionné et à notre avis rend cet enregistrement encore plus spécial ! » précise l’équipe de production.

Cheek to Cheek est produit par Dean Grant et son coproducteur Jan van Eerd. Les parties adaptées en français ont été réalisées par l’auteur parisien Cristal G.

Crédit photo : Records Gramophonique et Prosadis©

