Un livre consacré au légendaire groupe de rock britannique Led Zeppelin sortira en librairie le 3 décembre 2020. Simplement baptisé « Led Zeppelin », l’ouvrage rédigé par Belkacem Bahlouli, ex-Rédacteur en Chef du magazine Rolling Stone, est un beau livre illustré dans la collection Cover, aux Éditions du Layeur.

300 millions d’albums vendus

En seulement une dizaine d’année de carrière (1969-1980) et neuf disques à son actif, le groupe de rock Led Zeppelin s’est imposé comme LA référence du genre et précurseur du hard rock. 300 millions d’albums vendus, des concerts inoubliables comme leurs morceaux; Stairway To Heaven, Kashmir, Good Times Bad Times, Whole Lotta Love, Immigrant Song et bien d’autres, Led Zeppelin a inspiré de nombreux groupes de rock.

Un son nouveau

En une seule année et en deux disques, en 1969, Led Zeppelin s’est imposé comme le tournant majeur de l’histoire du rock : s’ils se sont fait étrillés par la critique, notamment américaine, les radios des deux côtés de l’Atlantique ne juraient que par ce quatuor virtuose, avec un son totalement nouveau et surtout, proposant des compositions héroïques avant l’heure.

Une influence énorme

Jusqu’en 1980, date de la fin officielle de la formation britannique suite à la mort de leur batteur, Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham et John Paul Jones sont devenus le groupe culte par excellence. S’ils ont signé ensemble un peu moins de cent titres en une dizaine d’albums, l’influence de ce groupe qui est allé puiser son inspiration dans les méandres et le delta du Mississippi pour mieux le mêler à la chanson anglaise traditionnelle, est énorme et encore sensible près de cinquante ans plus tard. La discographie de Led Zeppelin, ici présentée et analysée de manière exhaustive, est un véritable monument érigé à l’histoire du rock’n’roll.

LED ZEPPELIN par Belkacem Bahlouli

Sortie le 03 Decembre 2020

Editions Du Layeur

Format (LxH) : 290 x 290 mm

Pagination : 224 pages

Cartonné, relié

Prix de vente public : 34 euros

Étiquettes : Discographie Led Zeppelin