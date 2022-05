Jean-Luc Lahaye en prison, W9 va diffuser un reportage sur la star des 80’s

La chaîne W9 diffusera le mercredi 1er juin 2022 à 21H05 une émission spéciale consacrée au chanteur Jean-Luc Lahaye, emprisonné depuis le 5 novembre 2021. Les journalistes se sont demandé pourquoi l’idole de toute une génération s’est retrouvé dans une telle situation, en revenant sur les faits dont il est accusé.

C’est un choc pour toute une génération de Français : depuis le 5 novembre 2021, le chanteur Jean-Luc Lahaye dort en prison. À 69 ans, la star des années 80 est soupçonné de viol et accusé par deux jeunes fans, mineurs à l’époque des faits.

Parti de rien, ancien enfant de la DASS, le beau gosse à l’allure un peu voyou est révélé au grand public en 1982 et enchaîne les tubes : “Femmes que j’aime”, “Papa chanteur”, “Débarquez-moi”, autant de chansons qui ont fait de Jean-Luc Lahaye une star durant la décennie 80 et qui restent gravées dans nos mémoires.

Il devient aussi fondateur de l’association “Cent familles” qui vient en aide aux enfants défavorisés et commence une longue histoire d’amour avec le public français, qui se prolonge avec la tournée et le film “Stars 80”, dans lequel il interprète son propre rôle.

Si du côté de la face A, le chanteur triomphe, la face B est bien plus sombre car depuis les années 2000, la star connait des déboires avec la justice. En cause, un sérieux penchant pour les jeunes filles. Déjà condamné en 2015 pour corruption de mineure, aujourd’hui l’icône des années 80 est de nouveau au cœur d’une histoire à l’odeur de soufre. Il est en effet soupçonné d’avoir violé des jeunes filles de 15 et 17 ans.

Incarcéré, l’artiste nie et parle de relations consenties avec deux jeunes groupies qui avaient atteint la majorité sexuelle. Comment l’icône des années 80 a-t-il pu passer de la gloire à la prison ? C’est à cette question que le reportage diffusé sur W9 tentera de répondre le 1er juin prochain, avec l’intervention de plusieurs personnalités telles que Michel Drucker, Danièle Gilbert, Fabien Lecœuvre (attaché de presse de Jean-Luc Lahaye), Albert Kassabi (chanteur des Forbans et ami de Jean-Luc Lahaye), Peter Savelli (de Peter et Sloane, ami de Jean-Luc Lahaye), Maître Olivier Baratelli (avocat fondation pour l’enfance, partie civile dans l’affaire Lahaye), Martine Brousse (association “La voix de l’enfant”, partie civile).

Crédit photo : Georges Biard©

Étiquettes : chanson française