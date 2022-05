“Le pacte des loups” ressort au cinéma en version longue restaurée 4K

Le film Le pacte des loups va ressortir en version longue restaurée 4K. À cette occasion, il sera projeté jeudi 19 mai 2022 à 21H30 au Cinéma de la plage, au Festival de Cannes, en présence du réalisateur du film, Christophe Gans et de l’acteur principal de l’époque : Samuel Le Bihan. À sa sortie, le film avait totalisé plus de 5 millions d’entrées et fait rare, il est considéré comme un film culte aux États-Unis !

Un succès international

Le pacte des loups est sorti au cinéma en 2001. Pour un budget conséquent de 32 millions d’euros, il en rapporté plus du double, avec 70 millions d’euros de recettes dans le monde. Un véritable succès critique et commercial qui a fait venir 5 100 000 spectateurs dans les salles obscures.

Vingt-et-un ans après sa sortie, le film revient restauré en version 4K. Il sera projeté dans les salles à partir du 10 juin 2022, et en exclusivité au Festival de Cannes, le jeudi 19 mai à 21H30 au Cinéma de la plage.

Le film, réalisé par Christophe Gans, s’inspire librement de la célèbre histoire de la Bête du Gévaudan, qui fit de nombreuses victimes entre 1764 et 1767. Au casting, on retrouve Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Mark Dacascos et Jérémie Renier.

Synopsis du film

En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses victimes, sans que quiconque puisse l’identifier ou la tuer. Les gens ont peur. C’est un monstre surgi de l’enfer ou une punition de Dieu. L’affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l’autorité du Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste de surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de l’étrange et taciturne Mani, un indien de la tribu des Mohawks. Ces derniers s’installent chez le Marquis Thomas d’Apcher. Au cours d’une soirée donnée en son honneur, Fronsac fait la connaissance de Marianne De Morangias ainsi que de son frère Jean-François, héritiers de la plus influente famille du pays. Fronsac se heurte bientôt à l’animosité des personnages influents de la région.

Le pacte des loups – version restaurée 4K – sortie cinéma : 10 juin 2022 – réalisateur : Christophe Gans – Casting : Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Mark Dacascos et Jérémie Renier – durée : 142 mn – genre : aventure/épouvante-horreur.

Crédit photos : Metropolitan Filmexport©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, j’aime tout ce qui permet de se déplacer pour découvrir de nouveaux horizons. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai œuvré à différents jobs marketing/développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. Je suis aujourd’hui également en charge de la rubrique auto/moto pour le magazine masculin EDGAR. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Cinéma français