“Bono & The Edge : a sort of homecoming avec Dave Letterman” le 17/03/2023 sur Disney+

Le documentaire sur le groupe mythique U2 “Bono & The Edge : A Sort of Homecoming avec Dave Letterman” sera diffusé à partir du 17 mars 2023 sur la plateforme de streaming Disney+. Le service de vidéo à la demande payant de la Walt Disney Company vient de sortir la première bande-annonce et dévoile l’affiche du documentaire.

Nouvelles versions de 40 tubes de U2

Disney+ vient de dévoiler une première bande-annonce et l’affiche du long-métrage documentaire Bono & The Edge : A Sort of Homecoming, avec Dave Letterman, qui sera lancé sur Disney+ le 17 mars à l’occasion de la saint Patrick et du lancement du nouvel album de U2 « Songs of Surrender » qui comprend de nouvelles versions de 40 chansons phares du groupe.

Pour ce documentaire, le réalisateur oscarisé Morgan Neville a filmé l’animateur et humoriste américain David Letterman lors de son premier séjour à Dublin, en compagnie de Bono et The Edge, où il a assisté à un concert exceptionnel de U2.

Bono & The Edge : A Sort of Homecoming, mélange de captation musicale et de documentaire découverte en compagnie de Bono et The Edge avec les commentaires hilarants de David Letterman, est produit par Brian Grazer et Ron Howard pour Imagine Documentaries, Morgan Neville pour Tremolo Productions et David Letterman pour Worldwide Pants.

Bono & The Edge : une amitié de 45 ans

Outre les séquences du concert, le documentaire se penche sur l’extraordinaire amitié qui unit Bono et The Edge depuis plus de 45 ans et sur l’une des collaborations musicales les plus remarquables de l’histoire du rock ‘n’roll, et vous fera (re)découvrir Dublin à travers les yeux de David Letterman, qui n’avait encore jamais séjourné dans la ville natale des deux hommes.

David Letterman connaît les membres du groupe depuis 25 ans mais il n’avait jamais fréquenté que Bono et The Edge, aux États-Unis. En plus d’être leur invité d’honneur lors d’un concert intime dans un lieu emblématique de la ville, l’ancien cinéma Ambassador, dans le quartier nord de Dublin, Dave se lance dans sa propre exploration de la ville. Il visite le légendaire lieu de baignade de Forty Foot par un matin glacial et prend le train de banlieue pour se rendre au nord de Co. Wicklow.

Il inspire également une toute nouvelle chanson écrite par The Edge et Bono et se retrouve au légendaire pub McDaid’s de Grafton Street avec un groupe d’artistes et de musiciens tout aussi légendaires, dont Bono, The Edge, Glen Hansard, Markéta Irglová, Imelda May, Loah, Saint Sister, Grian Chatten de Fontaines D.C. et Dermot Kennedy, dont Bono décrit la voix comme un « boom sonore ».

Réinventions musicales

Le nouvel album de U2, Songs of Surrender, comprend de nouvelles versions de 40 célèbres chansons phares du groupe, dont With or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday et Invisible, réenregistrées au cours des deux dernières années. Un premier morceau, Pride (In the Name of Love), est disponible dès à présent. Les chansons de Songs of Surrender, véritables réinventions musicales (elles bénéficient de nouveaux arrangements et, parfois, de nouvelles paroles), ont été choisies et produites par The Edge.

Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Séamus Murphy-Mitchell, Meredith Kaulfers et Mike Sweeney d’Imagine Documentaries, Morgan Neville et Caitrin Roger de Tremolo, et Tom Keaney et Mary Barclay de Worldwide Pants sont les producteurs délégués de Bono & The Edge : A Sort of Homecoming, avec Dave Letterman. Marc Buhaj est le directeur général adjoint des émissions et documentaires et Marjon Javadi, la directrice générale adjointe des documentaires et séries documentaires de Disney Branded Television.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

