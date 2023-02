Buddy Guy en concert à L’Olympia le 11/07/2023

Buddy Guy viendra en France pour un concert unique à L’Olympia (Paris) le 11 juillet 2023. Si vous aimez le blues et que vous n’avez pas eu l’occasion, à ce jour, de voir ce grand monsieur sur scène, un seul conseil : achetez votre billet. D’abord parce qu’au même titre que John Lee Hooker, Muddy Waters ou BB King, Buddy Guy est une des grandes légendes du blues et aussi, parce qu’il s’agira de la dernière tournée de ce géant, né en Louisiane il y a 86 ans.

Une légende du blues

Buddy Guy est une légende. Né le 30 juillet 1936 à Lettsworth, en Louisiane, il a enregistré 50 albums durant 56 ans de carrière et joué avec les plus grands ; Éric Clapton, John Lee Hooker, Mark Knopfler (3 autres légendes avec qui il enregistra l’album “Damn Right, I’ve got the blues” en 1991), les Rolling Stones, Janis Joplin, Jonny Lang et Junior Kimbrough, entre autres.

Véritable incarnation du blues, Buddy Guy a fabriqué sa première guitare à l’âge de 13 ans, à l’aide d’une moustiquaire et d’un morceau de bois. Mais à seize ans, son père lui offre une vraie guitare cette fois-ci, et le jeune Buddy redouble d’efforts pour jouer les grands classiques du blues de l’époque. Fort d’une expérience acquise à force de travail, il quitte la Louisiane dès l’âge de 21 ans pour s’installer à Chicago, ville imprégnée de blues depuis la Grande Dépression et l’arrivée massive d’ouvriers noirs ayant quittés le Sud des États-Unis.

L’ultime tournée

Son avenir se jouera à Chicago, où Buddy rencontre Otis Rush, qui le fera monter pour la première fois sur une scène. Il se fera remarquer par Muddy Waters, rencontrera BB King et débutera sa carrière professionnelle en 1967, avec l’album Left my blues in San Francisco. La suite ? Une carrière longue de 56 ans.

Le concert de L’Olympia prévu le 11 juillet 2023 s’inscrit dans la tournée Damn Right Farewell Tour, durant laquelle Buddy Guy reprendra tous ses plus grands succès. Cette tournée sera la dernière de ce géant du blues, il serait par conséquent impardonnable d’en rater la date parisienne.

Buddy Guy – concert à L’Olympia

11 juillet 2023

Première partie : Tom Hambridge

Prix des places : de 74 à 250 euros

Pour réserver votre billet, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Tom Beetz©-Wikimedia

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Blues