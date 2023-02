Grace Jones éternelle icône Wolford pour 2023

La marque de lingerie autrichienne Wolford présente sa nouvelle campagne printemps-été 2023 mettant en vedette la légendaire chanteuse, artiste et icône de la mode Grace Jones.

L’icône qui ne vieillit pas

Grace Jones a été une icône de style pour Wolford depuis les années 1990, réputée pour son caractère unique et ses caractéristiques audacieuses et reconnaissables. Son talent et sa beauté ont continué d’inspirer les femmes de génération en génération, encourageant la créativité, l’expression de soi et la confiance.

Une beauté qui ne vieillit pas à en croire les clichés de Richard Phibbs, où les 74 ans de Grace Jones s’effacent devant l’objectif de l’artiste. OVNI de la mode et de la scène, le mannequin à la peau ébène est également un phénomène physique, qui défie les lois de la nature. Car même si Photoshop et la chirurgie esthétique existent, jamais un corps et une allure de sept décennies n’ont aussi bien vieilli. En plus d’être vintage, Grace Jones ne vieillit pas. Elle reste l’avenir et est toujours dans l’air du temps. Incroyable.

GRACE JONES PHOTOGRAPHIÉE PAR RICHARD PHIBBS© POUR WOLFORD

Grace Jones & Wolford : une longue histoire

La première apparition de Grace Jones pour Wolford a été une performance légendaire sur la place d’Espagne (Escalier de la Trinité-des-Monts) à Rome, où elle y a présenté les célèbres collants Fatal pour l’émission télévisés “Under the Stars”.

Aujourd’hui, Grace Jones est toujours le témoin de son empreinte éternelle sur le style et la culture, avec son influence constante sur le monde de la mode. Tout au long de sa carrière, elle a exploré les concepts de la mode et de la beauté, générant un héritage durable. De la première robe Fatal au body Colorado en passant par le Mat De Luxe, Grace Jones a souvent été vue portant de nombreuses pièce iconiques de Wolford.

Une collaboration spéciale

Comme Wolford évolue, le concept créatif de la marque se concentre sur l’adoption de ses essentiels iconiques intemporels, réaffirmant les valeurs fondamentales de la marque à travers la beauté emblématique et la présence unique de Grace Jones. “Cette collaboration spéciale entre Wolford et Grace Jones représente une confirmation des fondamentaux de Wolford, rendant hommage au style intemporel de la marque à travers un vocabulaire visuel audacieux”, a déclaré Silvia Azzali, directrice commerciale (CCO) de Wolford.

Crédits

PHOTOGRAPHIE

Photographer Richard Phibbs

BTS Photographer Clair Brand

GLAM

Hair Earl Simms

MUA Alex Babsky

STYLING

Stylist Zoe Bedeux

Étiquettes : Grace Jones