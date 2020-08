1 800 bustes de Goldorak mis en vente fin octobre 2020

Diffusé pour la première fois à la télévision française le 3 juillet 1978 sur Antenne 2, Goldorak est devenu une icône des années 70/80. Dérobé à Véga après la destruction de la planète d’Euphor, il est piloté par le prince d’Euphor qui deviendra Actarus, sur la planète Terre. Quarante-deux ans après, Goldorak est toujours aussi populaire, voire même plus, comme une légende vintage. ABYstyle Studio lui rend hommage avec 1 800 pièces numérotées qui seront disponibles à la fin octobre 2020. Les précommandes sont ouvertes.

Goldorak toujours dans nos coeurs

Véritable phénomène culturel et médiatique, Goldorak est devenu sans conteste, l’un des personnages les plus emblématiques des années 70 et 80.

Plus de 40 ans après la diffusion du premier épisode de cet animé mythique, Goldorak a toujours gardé une place importante dans le cœur des fans de la première heure.

Du haut de ses 30 mètres, ce robot, créé par le mangaka Go Nagai, est accompagné d’Actarus, extra-terrestre protégeant la Terre contre les forces maléfiques de l’empire Vega. C’est cette fascination pour le cosmos et les robots géants qui a enchanté bon nombre de jeunes téléspectateurs, devenus aujourd’hui adultes.

Un buste fidèle à l’original

C’est pourquoi ABYstyle Studio a souhaité rendre hommage à la légende Goldorak avec ce buste à l’effigie de l’UFO robot. Elaboré et réfléchi en étroite collaboration avec les ayants-droit Japonais, ce projet a demandé des mois de travail aux équipes d’ABYstyle Studio pour être fidèle à la création de Go Nagai.

349,90 euros

Prévu pour la fin du mois d’octobre, ce buste de 4 kg et de 30 cm de hauteur est fait de résine, matériau parmi les plus nobles pour ce type de réalisation.

Les 1 800 pièces numérotées seront toutes accompagnées d’un certificat authenticité, gage de l’expertise d’ABYstyle Studio. Le prix : 349,90 euros.

Pour précommander le buste Goldorak, rendez-vous sur abystyle.com

Crédit photo : ABYstyle Studio©

