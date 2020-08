Marché auto français juillet 2020 : +3,9%

Le marché automobile français continue sa reprise avec une progression des ventes de véhicules neufs de +3,9% sur le mois de juillet 2020, après le +1,24% de juin qui était la première tendance positive de l’année. Un secteur qui revient de très loin avec la crise du coronavirus.

Un marché qui revient de loin

+3,9% : c’est la tendance qu’enregistre le marché français des voitures particulières neuves pour le mois de juillet. Une hausse qui passe même à 8,6% si l’on tient compte du nombre de jours ouvrables : 23 en juillet 2019 et 22 en juillet 2020. La reprise se confirme donc, après un premier semestre noir :

-13,4% en janvier 2020

-2,7% en février 2020

-72,2% en mars 2020

-88,8% en avril 2020

-50,3% en mai 2020

+1,24% en juin 2020

-33,2% depuis janvier 2020

Avec 178 982 immatriculations sur juillet 2020, la tendance cumulée depuis le 1er janvier reste négative à hauteur de -33,2% sur les 7 premiers mois de l’année.

PSA à la traîne

Sur le mois de juillet 2020, le groupe PSA (Citroën, DS, Peugeot et Opel) enregistre une baisse de -5,3%, avec 55 366 véhicules neufs vendus. Dans le même temps, Renault (Renault, Dacia et Alpine) tire le marché vers le haut avec une progression de +32,6% pour 44 962 autos vendues. Dans cette tendance, la marque Renault seule progresse de +41,5%, un joli score qui confirme le retour des Français dans les concessions. En revanche, la marque Alpine chute, avec -73,7% en juillet 2020.

Les constructeurs étrangers restent en négatif

Les fabricants étrangers quant à eux restent sur une tendance baissière à -1,5% sur juillet 2020. Parmi eux, le groupe Tata (Jaguar et Land Rover) accuse une grosse dégringolade à -39,3% (569 véhicules vendus) alors que Nissan est à +28,3% (4 112 autos neuves vendues). Volvo enregistre une hausse de +21,4% (1 999 véhicules neufs vendus), Toyota +13,5%, Hyundai +25,8% et Ford +4,6%.

Le groupe Audi-Volkswagen (Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen) est à la peine, avec -13,1%. Un mauvais score enregistré à cause de Volkswagen, qui perd 3 326 ventes en juillet (9 730 véhicules neufs vendus en juillet 2020 contre 13 056 en juillet 2019). Porsche, Seat et Skoda sont en positif avec respectivement +16,5%, +0,2% et +21,7%. Audi enregistre une tendance de -12,7%.

À noter que Bmw est à -3,1% et Mercedes à -25,2%. Quant au groupe FCA (Alfa Romeo, Fiat et Jeep), il enregistre une baisse de -14,48%.

Source chiffres du marché auto : CCFA

