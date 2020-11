« Été 85 » sortira en DVD, Blu-ray et en VOD le 17 novembre prochain. Comme l’indique le titre, l’histoire se déroule en 1985, l’occasion de se replonger dans les années 80 en (re) découvrant, pendant ce re-confinement, le dernier long-métrage du réalisateur François Ozon, très bien accueilli par le public et la presse lors de sa sortie le 14 juillet 2020.

Avec la fermeture des salles de cinéma et le re-confinement, la sortie en DVD de films récents nous permet d’occuper le temps à la maison. Diaphana Édition annonce la sortie le 17 novembre prochain du dernier film de François Ozon : « Été 85 ».

L’histoire

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ?

Ce long-métrage nous replonge avec délice au beau milieu des années 80, avec la mode, la musique (In Between Days de The Cure sorti en 1985) et les codes stylistiques de l’époque, qui rappelleront de bons souvenirs à tous ceux qui étaient ados en plein cœur des eighties.

Adapté du roman « Dance on my grave » d’Aidan Chambers, « Été 85 » version vidéo sera accompagné de quelques bonus :

– Entretiens avec l’équipe du film

– Scènes coupées

– Répétition de la bagarre

– Répétition de la danse

– Essais pellicules 16mm-35mm

– Essais lumière et costumes

– Bêtisier

– Projets d’affiches

– Une robe d’été, court-métrage de François Ozon (1996)

Été 85 – Un film de FRANÇOIS OZON

Avec FELIX LEFEBVRE, BENJAMIN VOISIN, PHILIPPINE VELGE. Sortie DVD : 17/11/2020. Durée : 1H40.

Étiquettes : L'été 85