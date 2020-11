Bullit présente la Hero 250 cm3

La marque de motos belge Bullit n’en finit plus de présenter des nouveautés en cette année 2020 ô combien tourmentée. Après la Bluroc 250 le 28 avril, l’Heritage (50 et 125 cm3) le 30 juin, la Hero 50 le 1er juillet et le V-Bob 250 le 29 juillet, voici la Hero 250 cm3 ! Une machine à la gueule de prépa, comme sa petite sœur 125 cm3, mais qui affiche 26 chevaux en puissance, ce qui devrait la rendre encore plus ludique.

Une 3ème cylindrée pour la Hero

Lancée en 2013, la jeune marque Bullit présente aujourd’hui une version 250 cm3 de son modèle Hero. Célèbre pour ses 125cm3, Bullit est déjà passé à la vitesse supérieure avec la Bluroc 250cm3 et la V-bob 250cm3. Une toute nouvelle moto rejoint ce club des 250 : la Hero. Nous la connaissions en version 50 et 125cm3, la voici en version 250cm3.

Elle fait tourner les têtes

Avec ses modèles 50 et 125cm3, la Hero était une jolie moto qui faisait tourner toutes les têtes et on peut le comprendre, avec son air de « prépa », sa hauteur de selle haut placée, son pot Supertrapp, ses pneus à crampons, sa selle rétro et son style dépouillé.

Elle en jette

Notre virée sur les Wheels & Waves en 2017 avait confirmé le fort pouvoir d’attraction de la moto, envers la gente motarde pourtant aguerrie aux machines qui détonnent. En version 250, ce scrambler en jette avec ses suspensions à énormes débattements et ses pneus à crampons. Cette nouvelle déclinaison rend le modèle encore plus musclé grâce à son puissant monocylindre à refroidissement liquide. À son guidon, Il sera impossible de passer inaperçu.

Disponible le 10 décembre 2020

Disponible en 3 coloris, identiques à ceux de la Hero 125 (white racing martini, Gold/black et Titanium), elle va séduire de nombreux motards. Elle sera disponible sur le marché français le 10 décembre. En espérant que la finition de la machine soit, à l’instar de la version « Gulf Edition » du modèle 125, en nette progression versus la Hero 125 de base.

Hero – 4199 euros

– cylindrée : 250 cm3

– moteur : monocylindre refroidissement liquide, double arbre à came, 4 soupapes

– puissance : 26 chevaux

– Alimentation : injection électronique

– Allumage : ECU Delphi

– Démarreur : électrique

– Transmission : 6 vitesses

– système de freinage : ABS

– Frein avant : Disque ABS / 290mm

– Frein arrière : Disque ABS / 240mm

– pneu avant : 4.10 – 18

– pneu arrière : 4.60 – 17

– Dimensions (L x l x H) 2130 x 870 x 1020 mm

– Hauteur de selle : 855-970mm

– Empattement : 1480mm

– capacité de carburant : 15L

– Poids à sec : 148kg

– Garantie : 2 ans

– Norme : Euro 4

– Couleurs : Titanium / Noir et Or / Blanc Racing Martini

– disponibilité : 10 décembre 2020

