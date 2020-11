Kylie Minogue sort aujourd’hui son 15ème album : DISCO

La chanteuse australienne de 52 ans Kylie Minogue sort aujourd’hui son 15ème album intitulé simplement : DISCO ! Autant dire que la star de Melbourne nous plonge, après son GOLDEN de 2018, dans une ambiance résolument néo-rétro en sortant les paillettes, le brushing et la boule à facettes !

Kylie Minogue sort aujourd’hui son 15e album studio, plus majestueuse que jamais, sur lequel figurent « Say Something » et « Magic » ses derniers singles ! C’est la nouvelle la plus dansante de ce 6 novembre 2020 !

Kylie nous rebooste avec une Pop-Disco bien à elle qui réjouira jeunes et moins jeunes et enflammera les dancefloors.

Produit par Biff Stannard son collaborateur de longue date, DISCO est le premier disque depuis Golden, en 2018, arrivé N °7 des charts en France et N °1 au Royaume-Uni. Kylie a déjà vendu plus de 80 millions d’albums dans le monde et collectionne les prix et les récompenses, dont 3 BRIT Awards, 2 MTV Music Awards et un Grammy.

Concert virtuel

Le 7 novembre à 21H, Kylie Minogue diffusera un concert virtuel à travers le monde, emmenant les fans dans un voyage à l’intérieur de son imagination, vers une autre dimension. Pour suivre ce concert il faudra vous rendre sur ce lien samedi 7 novembre 2020 à 21H00.

Infinite Disco, emmènera les téléspectateurs dans un univers parallèle, de l’isolation à un dance-floor alternatif euphorique. L’idée ? Être tous ensemble et ce, même à distance.

Le concert inédit de 55 minutes comprendra de nombreux morceaux du nouvel album de Kylie, « Disco », qui sort aujourd’hui le 6 novembre ainsi que quelques classiques très spéciaux de Kylie.

Étiquettes : DISCO