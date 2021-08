La chanteuse franco-américaine Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre 2021. Elle deviendra ainsi la sixième femme à rejoindre la nécropole laïque, haut lieu de reconnaissance de la patrie française, mais également la première femme noire à y être inhumée.

Joséphine Baker sera panthéonisée le 30 novembre 2021. Née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, la célèbre chanteuse/meneuse de revue est décédée à Paris le 12 avril 1975 à l’âge de 68 ans. Lieutenant dans l’armée de l’air, agent de renseignement, résistante dans l’armée française, militante pour les afro-américains, l’artiste était arrivée en France fin septembre 1925 à bord du paquebot transatlantique “Berengaria”.

Elle avait entamé sa carrière française dès l’âge de 19 ans, dans la Revue Nègre du Théâtre des Champs-Élysées, où ses vêtements n’étaient constitués que d’un pagne et de fausses bananes autour de la taille. Quasiment nue, Joséphine Baker dansait le charleston seins nus devant un public conquis, puisque la salle était pleine à chaque représentation.

Un spectacle ironique vis-à-vis des colons blancs, bien que Baker fût consciente de la chance qu’une femme noire avait d’être à Paris à cette époque, où les noirs n’avaient pas de place de l’autre côté de l’Atlantique.

Joséphine Baker sera la première femme noire à entrer au Panthéon et la sixième femme, avec la politicienne Simone Veil, la physicienne Marie Curie, l’ethnologue Germaine Tillion, la résistante Geneviève de Gaulle-Anthonioz (nièce du Général de Gaulle) et la scientifique Sophie Berthelot (la chimiste fût la première femme à être inhumée au Panthéon), à rejoindre le monument réservé aux « Grands hommes » de la nation.

Première star internationale noire, Joséphine Baker a défendu activement les droits civiques des afro-américains en Amérique, aux côtés de Martin Luther King. Femme d’exception, Freda Josephine McDonald est issue d’une famille très pauvre. Devant alterner école et les tâches domestiques, celle qui allait devenir Joséphine Baker aide beaucoup à la maison. Elle est l’aînée de la famille et doit contribuer à son fonctionnement. Ses premiers salaires passent dans les dépenses ménagères et Joséphine quitte l’école à l’âge de 13 ans.

Elle se marie au même âge avec Willie Wells, en 1920. Une union qui ne durera pas longtemps puisqu’ils se sépareront l’année suivante. À cette époque, la danseuse rejoint le Jones Family Band qui a une tournée américaine. À l’issue du dernier show à Philadelphie, Joséphine se remarie à Willie Baker dont elle gardera le nom.

Alors qu’elle danse au Standard Theater de Philadelphie, temple du Jazz réservé au gens de couleurs, pour un salaire hebdomadaire de 10 dollars, Joséphine Baker tente sa chance comme danseuse à New-York. Elle y rencontre une certaine Caroline Dudley Reagan, à l’origine de la Revue Nègre. Cette dernière est convaincue de l’immense talent de Joséphine Baker et lui propose de la suivre à Paris, pour le lancement de sa revue. Le succès est au rendez-vous, les Parisiens craquent pour la danseuse Baker et sa carrière est lancée. La suite, on la connaît avec une carrière bien remplie et une gloire internationale.

