Une Formule 1 sur le circuit des 24H

Alpine a célébré ce samedi sa passion du sport automobile à l’occasion d’une parade inédite et prestigieuse en lever de rideau des 24 Heures du Mans. La marque Alpine est entrée dans l’histoire en devenant la première à effectuer un tour du Circuit de la Sarthe avec une Formule 1 aux couleurs de l’A521, pilotée par Fernando Alonso.

Réunis sous la bannière Alpine, les pilotes Alpine F1 Team Fernando Alonso et Esteban Ocon et plusieurs fers de lance de la marque en compétition au volant des A470, A110 GT4, A110 Rally et A110S se sont produits devant une foule enthousiaste.

Avant le départ de la plus grande course d’Endurance au monde, les spectateurs des 24 Heures du Mans présents en tribunes et autour du tracé manceau ont eu l’opportunité de voir, d’entendre et de ressentir toute la passion de la compétition portée par Alpine.

Toutes les catégories Alpine sur la piste

Dès 14h10, cinq Alpine A110S de série, dont deux pilotées par Nicolas Longuet (Alpine eSports Team) et Lilou Wadoux (Alpine Elf Europa Cup), sont sorties de la voie des stands. Quelques instants plus tard, l’A110 Rally confiée à Manu Guigou, Champion de France deux-roues motrices des rallyes et vainqueur du Rallye Monte-Carlo 2021 en Coupe FIA R-GT, s’est jointe à eux.

Pour sa première apparition publique depuis sa victoire au Grand Prix de Hongrie de Formule 1, le Français Esteban Ocon les a imités au volant d’une A110 GT4, une voiture ayant remporté la GT4 International Cup en 2018 avant de briller dans sa catégorie à travers l’Europe.

Deux fois vainqueur des 24 Heures du Mans avec les pilotes Alpine Elf Matmut Endurance Team André Negrão et Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet a ensuite pris la piste avec l’A470, le prototype LMP2 ayant été couronné en LMP2 lors de la saison 2018-2019 du Championnat du Monde FIA d’Endurance.

Hors-d’œuvre inédit de cet événement prestigieux, le double Champion du Monde FIA de Formule 1 et double vainqueur des 24 Heures du Mans Fernando Alonso a fait son retour dans la Sarthe à bord de l’Alpine F1 arborant les couleurs de l’A521. Le pilote espagnol a ainsi complété cet aperçu du programme compétition d’Alpine et est entré dans l’histoire en bouclant le premier tour d’une F1 sur le Circuit de la Sarthe et ses courbes aux noms mythiques : Tertre Rouge, Hunaudières, Mulsanne, Indianapolis, Arnage…

Après le virage d’Arnage, ces champions unis par une même passion et réunis sous la bannière Alpine se sont rassemblés pour conclure leur tour en formation devant des tribunes bondées et réaliser une photo de famille célébrant les engagements d’Alpine dans plusieurs disciplines de premier plan en présence de Laurent Rossi, CEO d’Alpine, et de Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest.

Un hommage au regretté Jean-Pierre Jaussaud, victorieux avec Didier Pironi et l’Alpine A442B des 24 Heures du Mans 1978, a ensuite été organisé par les 24 Heures du Mans et l’ACO peu avant le départ de l’épreuve à 16h00.

