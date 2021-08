OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire : en salles demain 4/08/2021

Hubert Bonisseur de la Bath sera de retour dans les salles demain 4 août 2021, avec « OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire ». Un troisième volet de la saga consacré au célèbre espion, réalisé cette fois par Nicolas Bedos. L’esprit vintage est conservé, avec une action qui se déroule cette fois en 1981.

Lorsque « OSS 117 : Le Caire, nid d’espions » est sorti au cinéma en 2006, l’accueil de la critique a été unanime. Drôle, décalé, réalisation soignée, humour raffiné, OSS 117 apportait un vent nouveau dans le paysage cinématographique français et c’était tant mieux.

Des moyens d’époque

Il faut dire que le réalisateur Michel Hazanavicius avait mis tout en œuvre pour restituer à merveille cette fabuleuse époque des années 50 ; utilisation des mêmes techniques de tournage qu’à l’époque, de vieux projecteurs d’époque pour restituer un éclairage Fifties, tournage à la pellicule 200 ASA, focale de 40 mm comme le faisait Alfred Hitchcock, technique de transparence (paysage qui défile derrière une voiture à l’arrêt), les costumes de Charlotte David, le cadrage et les cascades, tout était inspiré et appliqué à la lettre comme dans les années 50.

Le second opus « OSS 117 : Rio ne répond plus » sorti en 2009 et toujours réalisé par Michel Hazanavicius, se déroulait en 1967. Avec 2,5 millions d’entrées, cette suite des aventures d’OSS réalisait un meilleur score que le premier, qui avait enregistré 2,2 millions d’entrées. Même recette, des scènes culte, Hubert Bonisseur de la Bath était toujours aussi odieux, raciste, misogyne et ignare tout en étant aussi drôle.

Le 3ème OSS 117 qui arrivera en salles demain se situe en 1981. L’esprit vintage est conservé, espérons que l’humour de Dujardin soit à la hauteur des deux précédentes versions.

12 ans après la sortie d’OSS 117 : Rio ne répond plus, Hubert Bonisseur de la Bath se retrouve en Françafrique pour sauver le régime en place en aidant le Président à lutter contre une armée de rebelles. Pour ce faire, l’espion sera accompagné d’un coéquipier (OSS 1001) interprété par Pierre Niney.

Le saviez-vous ?

Le sigle OSS signifie « Office of Strategic Services », un bureau de renseignements américain créé en 1942, remplacé en 1945 par la CIA. Hubert Bonisseur de la Bath est le personnage créé en août 1949 par l’écrivain français Jean Bruce, 4 ans avant le célèbre James Bond de Ian Fleming.

OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire – sortie en salles : 4 août 2021 – réalisateur : Nicolas Bedos – Casting : Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye – durée : 1H56 mn

