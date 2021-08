Leica lance son premier smartphone

Leica Camera AG étend son offre de produits avec le lancement de son premier smartphone, disponible exclusivement sur le marché japonais : le Leitz Phone 1. La marque allemande d’appareils photographiques haut de gamme créée en 1849 risque d’attirer les fans au pays du soleil levant.

Un niveau de performances élevé

Avec le Leitz Phone I qui vient d’être mis en vente exclusivement au Japon depuis le 16 juillet 2021 , Leica Camera AG franchit un nouveau cap de son histoire plus que centenaire. Avec le Leitz Phone l, premier smartphone Leica d’origine, la société étend son portfolio de produits et fait logiquement un nouveau pas en avant vers la technologie de l’avenir. Sous son design Leica iconique, ce smartphone associe une ergonomie intuitive et, caractéristique inédite pour un smartphone, un niveau de performance photo exceptionnellement élevé, ainsi qu’un capteur d’image de I pouce.

Une qualité remarquable

Le Leitz Phone I intègre la technologie optique Leica garante d’images magnifiques, impressionnantes par leur qualité remarquable et leurs détails fidèlement restitués, même après tirage en grand format. Avec le Leitz Phone 1 , Leica confirme donc une fois de plus son investissement constant dans les innovations techniques de la plus haute qualité.

Le Dr Andreas Kaufmann, actionnaire majoritaire et président du Conseil de Surveillance de Leica Camera AG a déclaré : « Leica bénéficie d’une tradition de longue date dont le leitmotiv a toujours été et continue d’être la recherche constante de l’innovation technique. Nous accueillons favorablement les smartphones parce qu’ils sont à l’origine d’une contribution très valorisante pour le monde de la photographie. Jamais autant de personnes n’ont réalisé autant d’images qu’aujourd’hui, ce qui se traduit par des milliards d’images mises en ligne chaque jour. Pour Leica, le lancement de son propre smartphone est le nouveau pas en avant cohérent et logique sur le chemin qui conduit vers les technologies et les marchés de l’avenir.

Personnellement, je suis particulièrement fier de voir qu’une fois de plus, avec le Leitz Phone 1 , Leica Camera AG a franchi un cap significatif qui va marquer à la fois son histoire et celle de la photographie avec un smartphone. »

Matthias Harsch, CEO de Leica Camera AG, a déclaré : « Depuis son invention, la photographie s’est transformée plusieurs fois et de plusieurs manières, et la fin de ce processus est loin d’être annoncée. Les images enregistrées avec un smartphone sont devenues les supports d’une communication instantanée, d’un langage visuel sans limites. Nos clients associent smartphones et appareils photo Leica pour répondre aux impératifs de n’importe quelle situation de prise de vues particulière, à tout moment, et en fonction des résultats qu’ils souhaitent obtenir. Si l’on considère notre expertise majeure en ingénierie optique, en design et en logiciel de traitement d’image, ainsi que notre connaissance des attentes de nos clients, notre propre smartphone est un aboutissement logique qui confirme clairement l’important potentiel d’innovation de Leica. »

Le Leitz Phone I est produit exclusivement pour le marché japonais, en coopération avec Sharp Corporation et est disponible chez SoftBank, distributeur de technologies de l’information et de la communication, qui est un des leaders de ce domaine au Japon. À quand une distribution sur le marché français ?

Crédit photo : Leica©

