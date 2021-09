Le célèbre groupe de Pop suédois ABBA est de retour ! Les fans n’y croyaient plus mais en musique, tout est possible d’ailleurs les 4 membres du groupe viennent de sortir un nouveau titre, en attendant l’album, baptisé “I still Have Faith in You”.

Alors que le dernier livre de Jean-Marie Potiez sur le groupe ABBA vient de sortir, le célèbre groupe suédois vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album, après leur dernier disque sorti en 1981. 40 ans après leur séparation, les chanteurs de “Waterloo” seront même de retour sur scène, sous la forme d’hologrammes.

L’annonce a été faite aujourd’hui par le groupe lors d’un live-stream sur Youtube, en présentant un premier morceau intitulé “I still Have Faith in You”. Un clip vintage qui débute avec des images d’archives et qui continue avec les “ABBA-tars”, les fameux hologrammes des 4 suédois.

Le prochain album s’appellera “Voyage” et sortira le 5 novembre 2021. Autant dire qu’il fera un carton. « Nous vous annonçons que nous avons fait un nouvel album d’Abba. Nous avons aussi préparé un concert, nous travaillons dessus, et il se déroulera à Londres », ont annoncé Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans ce jour sur Youtube.

Un spectacle ABBA commencera en mai 2022 dans la salle londonienne « Queen Elizabeth Olympic Park”. Les hologrammes seront les stars sur scène. Il sont été créés par la société Industrial Light & Magic, qui a dédié pas moins de 850 collaborateurs sur ce projet gigantesque. Les 4 membres du groupe ne remonteront malheureusement pas sur scène. Il s’agira d’un spectacle uniquement musical, avec les avatars des 4 suédois.

