Ce 3 septembre 2021 marque les 25 ans de la Skoda Octavia. Initialement lancée en 1959 puis arrêtée en 1971, la toute première Octavia tirait son nom du fait qu’elle était le huitième modèle de la marque, créée en 1895. Ressortie en 1996, la Skoda Octavia s’est vendue à 7 millions d’unités en 25 ans.

Une première version en 1959

La première Skoda Octavia est sortie en 1959. Remplaçante des Skoda 440 et 445, cette première version a été produite en berline et en break. Dotée d’un moteur 4 cylindres développant entre 40 et 55 cv, l’auto pesait 1 270 kg et était capable de rouler de 115 à 130 km/h. La version berline fût arrêtée en 1964 et remplacée par la 1000 MB. Le break lui, continua d’être fabriqué jusqu’en 1971, année à partir de laquelle le nom Octavia fût mis dans un tiroir, pour être ressorti en 1996 avec la carrosserie contemporaine que l’on connaît encore aujourd’hui.

La première version contemporaine

La première version de l’Octavia ressortir en 1996, suivi de la seconde en 2004, la troisième en 2014 et enfin la dernière et quatrième génération sortie en 2020.

SKODA AUTO a entamé une nouvelle ère le 3 septembre 1996. À Mladá Boleslav, l’une des usines automobiles les plus modernes d’Europe a été mise en service, tandis que la production en série de la ŠKODA OCTAVIA, le nouveau modèle le plus important du constructeur, y a débuté au même moment. L’usine fût inaugurée ce jour-là par le Président de la République Tchèque Vaclav Havel, qui déclara : « L’usine est belle, moderne et vraiment élégante. Ce serait super si toutes les usines avaient cette allure« . Depuis lors, environ 7 millions d’unités des quatre générations contemporaines d’OCTAVIA ont été livrées.

7 millions de ventes

La ŠKODA OCTAVIA a joué un rôle central dans le développement réussi de ŠKODA AUTO au cours des dernières années. Depuis le début de la production en série il y a 25 ans, environ 7 millions de clients ont opté pour le bestseller de Mladá Boleslav. Dès le premier jour, elle a offert un espace important, une technologie de pointe, un haut niveau de sécurité et un excellent rapport qualité-prix. En outre, elle a été dotée de technologies innovantes à chaque génération, comme par exemple, sur la génération actuelle, une motorisation hybride rechargeable avec l’OCTAVIA iV. C’est grâce à ces qualités que l’OCTAVIA a pu devenir le cœur de la marque il y a un quart de siècle.

1ère génération : 1996

En 1996, ŠKODA AUTO a présenté son premier modèle en version compacte après son intégration à Volkswagen Group. Le nom traditionnel OCTAVIA a été utilisé comme désignation du modèle. Entre 1959 et 1971, plus de 280 000 unités de cette série de modèles légendaires sont sorties des chaînes de production, y compris l’OCTAVIA COMBI. Le mot latin « octavia » signifie « huitième ». La nouvelle venue était le huitième modèle du constructeur après la Seconde Guerre mondiale et également le huitième modèle ŠKODA à suspension indépendante intégrale depuis que ŠKODA a introduit le concept en 1933. L' »OCTAVIA originale » était également très demandée au-delà des frontières de ce qui était alors la Tchécoslovaquie et a contribué à de nombreux succès au cours des 120 ans d’histoire du sport automobile ŠKODA, notamment le triplé de victoires au Rallye de Monte Carlo de 1961 à 1963, la victoire de la ŠKODA OCTAVIA dans la course des 4 000 miles de Montréal à Vancouver au Canada en 1962 et au Rallye Shell 4000 en 1963.

L’histoire de l’OCTAVIA moderne a commencée en 1992, environ un an après que ŠKODA AUTO ait rejoint Volkswagen Group, alors que le modèle OCTAVIA compacte était progressivement développé. Grâce à la technologie de conception assistée par ordinateur (CAO), une carrosserie au design incomparable et intemporel a été créée sur la nouvelle plateforme du groupe, travail du designer Dirk van Braeckel et de son équipe.

Parallèlement, les préparatifs étaient en cours pour construire une nouvelle usine de production à Mladá Boleslav, qui permettrait une production modulaire efficace et l’assemblage de composants. Dans cette usine, les squelettes de carrosserie se déplacent le long de la chaîne de montage sur des plaques d’assemblage réglables en hauteur, ce qui élimine la nécessité de suspendre des dispositifs aux systèmes de convoyage. Un nouvel atelier de peinture a été ajouté à la chaîne de montage dans le hall de 37 500 m², largement vitré. Après l’inauguration de l’usine le 3 septembre 1996, la capacité de production a augmenté de 90 000 à 350 000 véhicules par an.

L’une des caractéristiques de ce véhicule pratique était son haut niveau de sécurité active et passive, y compris les airbags frontaux et latéraux. Le coffre généreux était facilement accessible par le grand hayon et offrait de la place pour 528 à 1 328 litres de bagages.

En 1996, première année de commercialisation, les clients pouvaient choisir entre deux moteurs à essence quatre cylindres (1.6 MPI/75 ch et 1.8 20 V/125 ch) et un turbo Diesel, l’économique 1.9 TDI avait une consommation mixte de 5,1 litres aux 100 km et une puissance de 90 ch. La gamme de moteurs a été progressivement élargie pour inclure le haut de gamme 1.8 20 V Turbo/150 ch. L’OCTAVIA COMBI a fait ses débuts en mars 1998, et une version à transmission intégrale a été ajoutée en 1999. En novembre 2010, la première génération d’OCTAVIA avait été produite à plus de 973 000 exemplaires en version Berline et à plus de 472 000 exemplaires en version Combi.

3 autres générations

La deuxième génération de la ŠKODA OCTAVIA, qui a été proposée aux clients de 2004 à 2013, a connu un succès encore plus important. Outre une utilité encore plus grande, elle offrait également de nombreuses innovations techniques, comme les moteurs à essence à injection directe et la boîte de vitesses automatique à double embrayage DSG. La troisième génération de l’OCTAVIA est sortie des chaînes de production entre 2012 et 2020, et le 11 novembre 2019, le constructeur automobile basé à Mladá Boleslav a dévoilé l’actuelle quatrième génération de son bestseller. Aujourd’hui, ŠKODA AUTO propose l’OCTAVIA avec la plus large gamme de moteurs de l’histoire de la série de modèles. La gamme comprend des versions berline et break avec traction avant ou transmission intégrale. En plus des moteurs essence et Diesel efficaces, la gamme propose également un large choix de systèmes de propulsion alternatifs, notamment le gaz naturel (GNC) ainsi que la propulsion hybride rechargeable et l’hybride légère. La quantité d’espace intérieur a encore augmenté par rapport aux générations précédentes, et la nouvelle OCTAVIA est également plus sûre et offre une connectivité plus importante que jamais.

Version sport RS

La version la plus dynamique, l’OCTAVIA RS, a été lancée en 2001. Elle était propulsée par un moteur turbo essence de 1,8 l/180 ch, qui permettait à la berline d’accélérer de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 235 km/h. Elle était également équipée de freins à disque avec système de freinage et de refroidissement interne, de sièges et d’un volant sport attrayants, de pédales en acier inoxydable et d’autres équipements supplémentaires. Le caractère dynamique de la voiture était accentué par les quatre couleurs proposées : Rouge Rallye, Argent Diamant Métallisé, Noir Magique et Jaune Citron.

La ŠKODA OCTAVIA bénéficie d’une renommée mondiale dans son segment. Cela est également confirmé par les nombreuses récompenses décernées par des magazines spécialisés renommés.

