La prochaine édition du Salon du Vintage se déroulera à Nantes le week-end des 6/7 novembre 2021. Un rendez-vous rétro qui se déroulera sur 3 000 M² dédiés au rétro.

Le Salon du Vintage, présent dans les plus grandes villes de France depuis 13 ans, s’installe au Grand Palais de La Beaujoire à Nantes. La frénésie du shopping vintage va régner sur 3 000 m2 : avec 150 exposants professionnels venus de toute l’Europe, c’est une sélection pointue et exigeante qui attend les visiteurs. Le meilleur du mobilier avec de nombreuses pièces signées, de la mode luxe, de la fripe-chic, des classic motors et les incontournables vinyles.

Le Salon du Vintage c’est l’opportunité pour chaque acheteur de chiner la pièce unique et consommer de manière responsable des pièces vintage qui ont déjà utilisé leur empreinte carbone, tout en profitant de nombreuses animations : barbier, tatoueur, et performances de danseurs de talent sans oublier les épicuriens avec le meilleur des food-trucks de l’ouest.

EN EXCLUSIVITÉ EXPOSITION « HOMMAGE À KARL LAGERFELD »

Le Salon du Vintage proposera cette année une exposition inédite autour du travail de Karl Lagerfeld grâce à la participation de la Maison Anouschka. Une rétrospective sur les créations iconiques et croquis du créateur disparu il y a un an et demi : des premières pièces du « Kaiser » de la maison Chloé dans les années 60, jusqu’à ses années Chanel où il a su transfigurer à sa manière l’esprit de Gabrielle Chanel.

Plus d’informations en cliquant ici.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Salon du Vintage