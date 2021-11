Le Market Vintage & Retrogaming de Fleury-les-Metz se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 Novembre 2021 à la salle Polyvalente de Fleury. L’occasion de découvrir entre amis ou en famille un monde rétro qui vous rappellera de nombreux souvenirs.

Market Vintage & Retrogaming : voyage dans le passé

Cet événement regroupe 40 exposants proposant un véritable vintage market où vous retrouverez de nombreux objets déco, mobilier, articles musicaux, retrograming, prêt à porter, accessoires de Mode… Pour les passionnés des années 40 à 80’s.

Vous plongerez dans un univers retro et tendance unique. C’est un concept qui s’adresse aux femmes et aux hommes, amoureux de la mode, des accessoires, des objets, du Rock’n Roll , de la déco et du jeux des années 40 aux années 80.

Vous trouverez sur place de nombreux exposants qui proposeront de l’authentique, du tendance, du néo et pure vintage :

– Accessoires de Mode Vintage : Bijoux, Chaussures, sacs, chapeaux, lunettes pour hommes et femmes

– Vinyles, livres et magazines anciens, affiches anciennes

– Prêt à porter neuf et d’occasion, fripes

– Mobilier design des années 50 à 80’s authentiques et néo vintage

– Jeux et jouets anciens, des produits dérivés TV ou du Cinéma

– Créateurs d’objets, de déco et de Mode

– Rétrogaming

Métamorphosez-vous en femme fatale et repartez avec une photo

Repartez avec un petit souvenir sur le stand photo ambiance vintage. Une photo de 10×15 sera offerte par famille sur le stand de Sarah qui nous vient de l’Ardèche (07). Elle vous proposera également différentes prises de vues, vente de clichés numériques ou tirages papiers.

Coco Das Vegas

Coco Das Vegas sera la voix du Market Vintage & Retrogaming le 13 et 14 Novembre 2021 à la salle polyvalente de Fleury (57)… Elle animera, proposera quelques animations et présentera les nombreux stands du salon. Coco Das Vegas est la meneuse de revue de la célèbre troupe des Pin-Up d’Alsace. Elle affiche toujours sur scène la même silhouette et le sourire éclatant en dix ans de scène… Après avoir dansé à New York, à Las Vegas, à Hawaï, à Breuschwickersheim, elle animera la 1 ere édition du Market Vintage & Retrogaming… Venez découvrir son talent et son humour.

Au Programme

Sur place stand photo, barber shop, stand relooking, tatouages éphémères, espace rétrogaming avec bornes d’arcade, Pin Ups, jeu du Schmilblick, blind test vintage. Le samedi, on trouvera dans les allées du salon Rick Cavan qui rendra hommage au King. Et le dimanche, Un trio vocal étonnant avec The Brunett’ Sisters dans une superbe ambiance conviviale.

Foodtrucks Sur place

Le Foodtruck vous proposera des repas chauds, à déguster sur place ou à emporter.

Tarifs

Entrée : 4 euros

Pass Week-end : 6 euros en vente sur weezevent

GRATUIT pour les – 12 ans

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

Salle Polyvalente Chemin de Metz Fleury (57)

Étiquettes : MARKET VINTAGE FLEURY LES METZ