Le Salon du Vintage de Paris ouvrira ses portes ce week-end

Le salon du Vintage de Paris prendra place au Carreau du Temple ce week-end dans la capitale. Une édition dédiée au 7ème art que les fans de vintage et de cinéma vont apprécier à coup sûr. Ouverture demain matin samedi 26 mars 2022 à partir de 10 heures.

Le Salon du Vintage fait son cinéma les 26 et 27 mars au Carreau du Temple à Paris

Pour sa 25e édition à Paris, le Salon du Vintage rend hommage au septième art à travers la mise en scène de pièces iconiques de mode et de mobilier vues dans les classiques du cinéma. Un événement organisé par Laurent Journo, membre de l’équipe “Affaire conclue”, l’émission diffusée sur France 2 et consacrée à l’évaluation et à l’achat d’objets vintage.

Quand le cinéma rencontre les grands noms du design cela donne des chocs créatifs

Ainsi, on retrouvera les assises de Pascal Mourgue pour le film “2001 l’Odyssée de l’Espace” de Stanley Kubrick, les robes d’Azedine Alaia qui habilla l’icône des années 80 Grace Jones dans le James Bond “Dangereusement Vôtre” avec Roger Moore.

A voir également, les costumes et le mobilier de “Lalaland”, “Le diable s’habille en Prada”, “Orange Mécanique”, le “Loup de Wall Street”, le “Grand Blond”.

Dans les rôles principaux du Salon du Vintage on retrouvera au premier rang 100 exposants sur 2 000 m2 de mobilier design, mode, vinyles, véhicules classiques et des animations. Un moment de shopping, esthétique, nostalgique, écologique sur une bande son résolument optimiste 70’s et 80’s.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand ?

Samedi 26 mars 2022

Dimanche 27 mars 2022

⏰ 10h-19h

Où ?

Le Carreau du Temple

4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Entrée : 7 €

Gratuit pour les moins de 8 ans

Plus d’informations et achat des billets en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Salon du Vintage© (marque déposée©)

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Salon du Vintage de Paris