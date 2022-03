Le succès au rendez-vous du Rétromobile 2022

Pour sa 46ème édition et après une édition 2021 annulée en raison de la pandémie, le salon Rétromobile investissait du 16 au 20 mars les pavillons 7.2 et 7.3 de Paris Expo Porte de Versailles. Véritable ode aux objets roulants de toutes époques, Rétromobile est chaque année le lieu de rencontre de tous les passionnés d’automobile. Après deux ans d’absence, cette édition 2022 a démontré un engouement toujours aussi fort pour les belles anciennes avec 100 000 visiteurs, amateurs ou simples curieux.

Venus à la rencontre des 450 exposants présents, les visiteurs ont pu découvrir les mythiques autos bleues du sorcier Amédée Gordini, parmi lesquelles la Gordini Spider Simca 5, victorieuse des 24h du Mans 1937 et la R8 Gordini de 1967 ; mais aussi une dizaine de véhicules réformés de la Gendarmerie Nationale dont la mythique Renault Alpine, l’hélicoptère Alouette II ou encore une antique estafette. Les groupe A, reines des rallyes dans les années 90 étaient à l’honneur sur le stand Youngtimers, avec la Lancia Delta HF intégrale, la Subarau Impreza, la ford Sierra RS Cosworth et BMW M3 E30, entre autres. Le musée des Blindés de Saumur a soulevé l’enthousiasme des visiteurs en faisant rouler le char amphibie AMX 10 PAC 90. L’aérotrain de Jean Bertin, le TRIDIM, le Fardier de Cugnot, premier engin automobile au monde étaient également en démonstrations dynamiques.

Côté constructeurs, Renault voyait les choses en grand pour les 50 ans de la R5, avec pas moins de 13 versions de la petite citadine exposées sur son stand quand l’Aventure Citroën présentait certains des véhicules phares de la marque au chevron, comme la Citroën Rosalie de 1933. Lamborghini était également au rendez-vous en dévoilant la sublime LP500 Countach, une reconstruction à l’identique du prototype détruit en 1971 ayant nécessité plus de 25000 heures de travail.

Le salon aura également été l’occasion de grimper dans les véhicules centenaires du Club des teuf-teuf, de fêter les 40 ans de la fondation Berliet, de découvrir le french festival of slow de Vintage Revival, mais aussi de s’offrir une œuvre d’art issue de la galerie des artistes ou une pépite roulante issue de l’espace voitures à moins de 25 000 €. Les visiteurs ont également pu rencontrer leurs dessinateurs et pilotes préférés lors de séances de dédicaces, mais aussi dénicher pièces détachées, livres, affiches, équipements et vêtements vintage ! Enfin, Rétromobile a été le théâtre de la célèbre vente aux enchères de la maison Artcurial dont le montant a atteint 37,8 M €, avec notamment la vente d’une Porsche 907 usine de 1968 adjugée à 4 390 400 € et de quatre supercars Ferrari pour un total de plus de 13 M €. Rendez-vous l’année prochaine pour la 47ème édition du salon Rétromobile, du 1er au 5 février 2023.

« Cette 46ème édition restera dans les mémoires comme l’édition où nous nous sommes toutes et tous retrouvés pour passer un grand moment de convivialité ! Je remercie les exposants et les visiteurs de nous avoir fait confiance. Ils ont grandement contribué au succès de cette édition. Aux vues du contexte, la barre symbolique des 100 000 visiteurs a été franchie, et c’est une belle victoire pour le salon qui fait figure de vitrine du véhicule de collection au niveau national et international. Vivement 2023 ! » Jean-Sébastien Guichaoua, directeur du salon.

Crédit photo : Philippe Pillon©-monsieurvintage.com©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

