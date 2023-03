L’évolution des films pornos des 70’s à 2023

Les films pornographiques ont été présents dans l’industrie cinématographique depuis de nombreuses décennies, mais les années 70 ont été une période de transformation majeure pour l’industrie pornographique. Avec l’arrivée des films pornographiques en couleur, les années 70 ont marqué le début d’une nouvelle ère dans l’industrie pornographique. Cependant, les films pornographiques ont évolué de manière significative depuis les années 70, notamment en termes de technologie et de contenu.

Meilleure qualité et tabous effacés

Dans les années 70, les films pornographiques étaient généralement tournés en 16 mm, ce qui limitait la qualité de l’image et du son. De plus, ces films étaient souvent réalisés avec un budget limité, ce qui se reflétait dans la qualité de la production. Les films pornographiques de l’époque étaient également soumis à des réglementations strictes en matière de contenu, avec des restrictions sur les scènes de sexe explicites et la nudité.

En revanche, les films pornographiques d’aujourd’hui ont considérablement amélioré la qualité de la production grâce à l’utilisation de caméras numériques haute définition et de technologies de post-production avancées. De plus, les films pornographiques modernes ne sont plus soumis aux mêmes restrictions de contenu que les films des années 70. Cela signifie que les réalisateurs peuvent maintenant inclure des scènes de sexe plus explicites, ainsi que des pratiques sexuelles qui étaient auparavant considérées comme taboues.

2023 : un manque flagrant de créativité

Bien que les films pornographiques modernes soient souvent considérés comme plus explicites que les films des années 70, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont de meilleure qualité ou qu’ils offrent une expérience de visionnage plus agréable. En fait, certains critiques ont noté que les films pornographiques modernes ont souvent un contenu répétitif et manquent de créativité.

Un autre changement notable dans l’industrie pornographique depuis les années 70 est la prolifération d’internet et de la diffusion en continu de contenu pornographique. Avec l’avènement d’internet, les films pornographiques sont maintenant accessibles à un public beaucoup plus large et sont souvent disponibles gratuitement en ligne. Cela a créé une concurrence fatale aux cinémas pornographiques, qui ont tous fermés les uns après les autres à Paris, comme dans toutes les grandes villes de France.

Les amateurs s’y mettent

En 2023, les films pornographiques sont toujours destinés à un public adulte et peuvent inclure des actes sexuels hétérosexuels, homosexuels ou autres, ainsi que des fétiches ou des pratiques sexuelles alternatives. Mais ils sont (malheureusement) accessibles facilement aux plus jeunes, qui peuvent percevoir ainsi une image erronée de la sexualité dans le couple. D’où la nécessité pour les parents de mettre en place un contrôle parental sur les écrans de leurs enfants.

Fait nouveau en comparaison des années 70 : les films pornographiques peuvent être produits par des sociétés de production pornographique, mais également par des amateurs, et sont souvent diffusés sur Internet ou vendus dans des magasins spécialisés. Les acteurs et les actrices dans les films pornographiques sont généralement des professionnels, mais il y a aussi des amateurs qui réalisent des vidéos de sexe personnelles pour leur propre plaisir ou pour le partage avec un public restreint. Il convient de noter que les films pornographiques peuvent être controversés en raison de leur contenu explicite, et que leur production et leur distribution sont souvent réglementées par les lois locales et nationales.