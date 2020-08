Le film LA HAINE ressort en salles pour ses 25 ANS

À l’occasion des 25 ans du film, LA HAINE ressortira en salles ce mercredi 5 août 2020. Réalisé par Mathieu Kassovitz, qui signait son second long-métrage après MÉTISSE sorti en 1993, LA HAINE avait enregistré 2 millions d’entrées dans les salles à sa sortie.

Le film LA HAINE fête ses 25 ans cette année. Sortie en salles le 27 mai 1995, la seconde réalisation de Mathieu Kassovitz raconte le quotidien de trois jeunes qui vivent à la cité des Muguets, à Chanteloup-les-Vignes, au lendemain d’une émeute.

Cette dernière découle d’une bavure policière qui a provoqué la mise en coma d’Abdel Ichaha, qui se retrouve alors entre la vie et la mort à l’hôpital.

Vinz, Hubert et Saïd, les trois jeunes du film sont interprétés respectivement par Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui. Le film a été primé au Festival de Cannes à sa sortie pour la mise en scène et récompensé aux César comme meilleur film.

Pour ses 25 ans, LA HAINE ressortira au cinéma ce mercredi 5 août 2020, dans une version restaurée 4K. Une édition collector vidéo (VOD/DVD et BLU-RAY) avec des anciens et nouveaux bonus est également prévue pour la fin novembre 2020.

Trailer de la ressortie cinéma du 5 août 2020

Bande annonce pour la sortie du film en 1995



