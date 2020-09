STUDIOCANAL vient d’annoncer la ressortie du film À BOUT DE SOUFFLE de Jean-Luc Godard en version restaurée 4K inédite. Le film sortira en salle en octobre (par le distributeur CARLOTTA), puis dans une édition collector Ultra-HD en novembre.

Le couple le plus insolent du cinéma

Sorti le 16 mars 1960, le film À BOUT DE SOUFFLE fait partie de la sélection CANNES CLASSICS 2020 et a été projeté à Bologne pour le festival Il Cinema Ritrovato (25-31 août). Il sera également projeté au festival Lumière à Lyon (10-18 octobre). Chef-d’œuvre ayant inspiré plusieurs générations de cinéastes, de Quentin Tarantino et Tony Scott à Lars von Trier ou Terrence Malick, À BOUT DE SOUFFLE fait de Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg le couple le plus insolent et le plus délicieux de l’histoire du cinéma.

Restauré à partir des négatifs originaux

Le film a été restauré en 4K par STUDIOCANAL avec l’aide du CNC dans le cadre de l’aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine. La restauration a été supervisée par le laboratoire de l’Image Retrouvée, et s’est entreprise à partir des négatifs originaux en respectant les textures originales de la copie pour rester fidèle aux intentions du réalisateur.

Vinyle et livret

À BOUT DE SOUFFLE sortira en Ultra-HD et Blu-ray le 4 novembre en France dans une splendide édition collector incluant le vinyle 33 tours de la bande originale du film, un livret de 40 pages rédigé par la journaliste Guillemette Odicino, et des cartes postales.

BONUS :

• Toujours pas… À bout de souffle : nouveau documentaire sur l’influence du film sur les cinéastes et acteurs d’aujourd’hui : Cédric Klapisch, Albert Dupontel, Guillaume Canet, Christophe Lambert et Antoine Duléry.

• Room 12, Hôtel de Suède

• Tempo Godard Episode

• Introduction by Colin McCabe

• Exclusive Jefferson Hack interview

• Trailer

Étiquettes : À bout de souffle