Diana Rigg, célèbre interprète d’Emma Peel est décédée

L’actrice britannique Diana Rigg est morte le 10 septembre 2020 à l’âge de 82 ans. Mondialement connue pour son rôle d’Emma Peel dans la série « Chapeau melon et bottes de cuir », au côté de Patrick MacNee qui interprétait John Steed, elle incarnait une femme libre et sexy dans ses combinaisons moulantes qui en ont fait rêver plus d’un dans les sixties.

Née le 20 juillet 1938, Diana Rigg a passé les sept premières années de sa vie en Inde, où son père était ingénieur pour les chemins de fer. De retour en Angleterre en 1945, l’actrice est placée dans un pensionnat et intégrera la Royal Shakespeare Company en 1959, elle quittera la formation théâtrale en 1964.

D’abord femme de théâtre, Diana Rigg a joué dans une soixantaine de pièces, quarante séries et téléfilms et tourné dans quinze longs-métrages. C’est véritablement son rôle d’Emma Peel qui, en seulement deux saisons et 51 épisodes, lui vaudra une notoriété internationale auprès du public.

Parlant parfaitement le français, l’actrice possédait une résidence secondaire dans les Landes, sur la commune de Mauvezin-d’Armagnac. Elle est décédée chez elle, à Londres, des suites d’un cancer que les médecins lui avaient diagnostiqué en mars 2020.

Pour les aficionados de « Chapeau melon et bottes de cuir », Diana Rigg reste la meilleure acolyte de John Steed, sur les 161 épisodes de la série. Aujourd’hui, le monde des « Mods » est en deuil, comme celui des fans de la série.

