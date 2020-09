Le Vespa Club Paris IDF vous invite à un nouvel événement autour de la célèbre guêpe italienne, le samedi 19 septembre 2020. Baptisé « A Paris Vespa Day », ce rassemblement se déroulera sur l’île Seguin, à Boulogne Billancourt.

Vespistes, notez ce nouveau rendez-vous dans votre agenda. Le samedi 19 septembre à partir de 12H00, vous êtes attendus de 12H00 à 22H00 au Seguin Sound de l’île Seguin, à Boulogne Billancourt. Un événement rétro qui remplace la célèbre Vespa Parade organisée chaque année à la même époque, dans la capitale.

Mais pour cette nouvelle édition 2020, pas de balade au programme, les parisiens écolos seront ravis d’apprendre que cette année, les quelques 300 Vespa qui, selon eux, polluaient la capitale par leurs pétarades néfastes (pour rappel, 575 000 deux-roues circulent toute l’année en Ile-de-France) une fois par an et pendant deux heures, ne seront pas au rendez-vous.

Le rendez-vous évolue donc et se recentre sur un grand rassemblement de passionnés autour de la musique, la Vespa, les Good Vibes, DJ ’s, Scooter Custom Show et Food & Drink. L’entrée est gratuite et si vous roulez en Vespa, de 1946 à nos jours, de 50 à 300 cm3, vous êtes attendus et serez les bienvenus.

Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement en cliquant sur ce lien.

Étiquettes : A Paris Vespa Day