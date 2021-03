La Fiat 500, véhicule néo-rétro par excellence, incarne à elle seule l’Italie et la dolce vita. Sa version électrique vient d’arriver chez le loueur Leasys.

Dans le cadre de son développement sur la location courte et moyenne durée, Leasys, marque de Stellantis, filiale de FCA Bank, complète son offre en annonçant la mise à disposition de la première génération de véhicule électrique Fiat. Dès à présent, Leasys propose à ses clients 300 Fiat 500 Électriques partout en France à travers son réseau de Mobility Stores. En intégrant à sa flotte cette nouveauté, 5ème véhicule électrique le plus immatriculé en février 2021*, Leasys s’engage à démocratiser l’accès à la voiture électrique pour tous.

Fiat 500 E, la citadine chic, branchée et respectueuse de l’environnement

Se donnant pour mission d’être un acteur majeur de l’accès à l’électromobilité, Leasys intègre à sa flotte un grand nombre de véhicules électriques pour la location courte et moyenne durée en choisissant la Nouvelle 500 Électrique. Ce nouveau véhicule urbain électrique, respectueux de l’environnement, est le premier à rejoindre le réseau des agences Leasys. La Fiat 500 E répond aux besoins de la clientèle de Leasys : équipée des dernières technologies de sécurité et de confort comme la conduite autonome de niveau 2 et offrant une autonomie allant jusqu’à 460km en conduite urbaine.

Leasys propose ce modèle à la location d’un jour à toute une vie. La nouvelle 500 Électrique est proposé à la location courte durée en kilométrage illimité et avec une assurance tous risques incluse à partir de 59€ pour une journée. Mais également avec le programme de location par abonnement Leasys CarCloud, sans apport et sans engagement, à partir de 499€ par mois tout compris. Et pour finir en location longue durée à partir de 119€ par mois avec l’offre Leasys Miles qui s’adapte à la consommation réelle du client.

Par ailleurs, Leasys propose aussi des véhicules hybrides rechargeables à la location comme la dernière Jeep Compass 4xe pour les plus longs trajets. Les clients bénéficient de recharges électriques illimitées et gratuites dans tous les Leasys Mobility Stores en France.

*Etude menée par Avere France – Baromètre février 2021

