Des barres Nakd pour manger 100% naturel

La malbouffe, les fast-foods, la sédentarité et le manque de sport : autant d’explications à la prise de poids des Français ces 25 dernières années. Sur cette période, le nombre d’obèses a doublé en France et la pandémie de Coronavirus n’a pas arrangé le phénomène, loin de là. Heureusement, certaines marques ont pris conscience de notre prise de poids et proposent désormais des produits naturels, c’est le cas de Nakd, une enseigne britannique.

Le nombre d’obèses a doublé en 25 ans

Il y a un peu plus de huit millions de Français considérés comme obèses. Une proportion qui a doublé en 25 ans passant de 8,5 à 17% de la population. Certes nous sommes loin des États-Unis, qui enregistrent un taux d’obésité de 39,6% chez les adultes, mais il est temps de tirer le signal d’alarme afin d’éviter des problèmes de santé, tels que l’apnée du sommeil, le diabète, l’hypertension, les problèmes respiratoires voire même certains cancers.

De nouvelles propositions

Les nutritionnistes sensibilisent la population, au même titre que nos instances médicales et heureusement aujourd’hui, les industriels commencent à modifier leurs cartes alimentaires. C’est le cas de la société anglaise Nakd qui propose des raw barres à sa clientèle. Une initiative intéressante qui consiste à vendre des barres céréalières, uniquement composées de fruits et de noix. Une recette simple mais bénéfique pour la santé puisque leurs produits ne contiennent ni sucre, ni miel, ni sirop, ni graisse et conservateurs.

Aucuns autres ingrédients artificiels n’est utilisé et transformé dans la recette de ces barres céréalières. Quand on sait l’attrait des sportifs et des jeunes pour ce type d’alimentation complémentaire, la proposition est intéressante pour notre santé. De plus, les barres sont pressées à froid, ce qui permet de conserver les minéraux et les vitamines.

Bref, un aliment qui permet de consommer ce qui vient du sol ou cueilli directement dans les arbres, tout simplement.

Quand est-on obèse ?

Avec 8 567 128 personnes obèses en France, on est en droit de vouloir se situer par rapport à ce chiffre. Pour ce faire, vous pouvez calculer votre IMC (Indice de Masse Corporelle) ou mesurer votre tour de taille. Le site de la sécurité sociale ameli.fr propose de le faire en seulement quelques clics. Il faut simplement renseigner votre taille et votre poids. Un calculateur vous donnera automatiquement votre IMC, en sachant que vous êtes considéré comme obèse à partir d’un indice de 30. À partir d’un indice de 40, vous êtes dans un profil d’obésité massive, comme un peu plus d’un million de Français. Une population à risques qui a doublé en seulement 10 ans.

Vous pouvez également mesurer votre tour de taille en respectant un dispositif précis indiqué sur le site.

En ajoutant les personnes en surpoids au chiffre des personnes obèses, on arrive au chiffre inquiétant de 47% de la population adulte française considérée comme ayant un problème de poids.

Si vous ne faites pas partie de la population concernée par un problème de surpoids, pensez à anticiper en adoptant une alimentation saine et équilibrée, vous n’en serez qu’en meilleure santé.

Crédit photo : Pixabay©

Étiquettes : Barres céréalières