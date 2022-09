“Dédée d’Anvers” ce soir à 20H50 sur ARTE

La chaîne ARTE diffusera ce soir le film “Dédée d’Anvers” sorti en 1948, avec Simone Signoret, Bernard Blier, Marcel Pagliero et Marcel Dalio. Une plongée sombre dans le Anvers d’après-guerre, filmé en noir et blanc par Yves Allégret.

Magnifique Signoret

“Dédée d’Anvers” est probablement l’un des meilleurs rôles de Simone Signoret au cinéma. La chaîne ARTE le diffusera ce lundi 5 septembre 2022 à 20H50 et si vous êtes fan de l’actrice, c’est un long-métrage à ne pas rater.

Sorti en 1948, on y découvre un Bernard Blier jeune (32 ans) et moustachu et la grande Simone Signoret âgée de 27 ans, à l’incroyable beauté et à la peau d’une finesse surprenante, sublimée par la pellicule noir et blanc. L’ambiance est vintage, sombre et moite, par les décors et l’histoire. C’était l’époque où l’on ne disait pas “j’ai à te parler” mais “j’ai à te causer”, où le respect des femmes était moins important que le choix des boutons de manchettes des messieurs et où il fallait reconstruire, l’introduction aux “Trente Glorieuses”.

Le synopsis

Prostituée, Dédée travaille au Big Moon, un bar à marins que tient M. René, dans le port d’Anvers. Marco, son souteneur, est un petit caïd officiellement employé comme portier de l’établissement. Un soir, elle fait la connaissance de Francesco, le capitaine d’un navire marchand en affaire avec M. René pour la livraison d’une prochaine cargaison. Après une nuit passée ensemble, Francesco promet à Dédée qu’il l’emmènera avec lui…

Crapuleux

Premier film d’une fructueuse collaboration entre Allégret et Sigurd, ils se retrouveront ensuite sur six longs métrages, notamment Une si jolie petite plage et Manèges, “Dédée d’Anvers” fait revivre l’atmosphère glauque d’une ville portuaire mal fréquentée. Allégret souhaitait tourner un film d’un « réalisme poétique » digne des chefs-d’œuvre du tandem Carné-Prévert. Mais, craignant pour la réputation de sa ville, le maire de la cité belge lui refusa l’autorisation de filmer en extérieurs, contraignant le cinéaste à tourner en studio dans de superbes décors créés par Georges Wakhévitch.

Longtemps interdit dans les salles de cinéma d’Anvers, le film conjugue les talents de Simone Signoret, alors épouse à la ville d’Allégret, et de Marcel Dalio, qui trouve là l’un des rôles les plus crapuleux de sa carrière.

Dédée d’Anvers

Film d’Yves Allégret (France, 1947, 1h28mn, noir et blanc) – Scénario : Jacques Sigurd, Yves Allégret et Henri La Barthe, d’après son roman – Avec : Simone Signoret, Bernard Blier, Jane Marken, Marcel Pagliero, Marcel Dalio, Marcel Dieudonné – Production : Films Sacha Gordine

Diffusion : 5 septembre 2022 à 20H50 sur la chaîne ARTE

Crédit photo : ©Films Sacha Gordine

Étiquettes : Cinéma