“X” : un film d’horreur vintage qui bouscule les codes

Le film “X” sortira en salles demain mercredi 2 novembre 2022. Ce slasher (film qui met en scène les meurtres d’un psychopathe, de type “Halloween”) est plus qu’une énième version de film d’horreur, il aborde le thème du vieillissement autour d’une réflexion induite par le script, dans une ambiance vintage parfaitement retranscrite qui plaira aux amateurs.

Bousculer les conventions

Le scénariste et réalisateur Ti West (The House of the Devil) revient avec un nouveau slasher qui nous propulse en 1979. On y suit une bande de jeunes cinéastes en quête de succès qui s’isole dans une ferme du Texas pour y tourner un porno à petit budget. Le projet prend une toute autre tournure à cause de leurs mystérieux hôtes. Ode aux réalisations indépendantes de tous genres, films pour adultes, slasher movies, films d’auteur, autant que l’évocation d’une époque et de ses mœurs en plein bouleversement, X bouscule les conventions traditionnelles du genre et livre un trip follement divertissant, tant sur le diktat du jeunisme, que sur l’inexorabilité du vieillissement et de la mort.

Le synopsis de X

Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar.

Redonner vie à une époque

Comme il l’avait fait avec les années 80 dans The house of the Devil, Ti West redonne vie avec minutie au Texas des années 70 dans X : de Maxine qui rêve de la carrière de Lynda Carter à un album piraté de Blue Öyster Cult, jusqu’à la marque de bière qu’on trouve dans une station-service à cette époque, West apporte toute la texture de l’époque. « On peut se perdre à essayer d’être le plus authentique possible, mais mon approche des films est avant tout visuelle. Il était donc essentiel que l’ambiance de X soit fidèle à l’année 1979”, nous explique le réalisateur.

“Ce n’est pas par nostalgie ou pour être fétichiste de cette époque, mais il fallait que le public soit convaincu d’être dans les années 70. Ti West a conçu le décor dans les moindres détails avec le chef décorateur Tom Hammock, qui a notamment travaillé sur Godzilla vs Kong. Pour l’une des scènes du début, ils ont achalandé les rayons d’une supérette avec d’obscures marques de cigarettes, de bières, de laits ou de revues pornos oubliées depuis longtemps. “Peu de personnes font attention aux détails du décor alors que cela représente beaucoup de travail. C’est pourquoi la plupart des films n’y accordent que peu d’importance.” dit Ti West. “Je ne suis pas comme ça, j’ai réellement besoin d’y croire et d’avoir l’impression d’y être.”

Tous les codes de la fin des seventies sont là

Avec la costumière Malgosia Turzanska (qui a collaboré sur The Green Knight et Stranger Things), Ti West a donné à l’équipe de tournage le style vestimentaire des “Swinging seventies”. “Que ce soient les pattes d’eph’, le combo de la coupe afro et de la moustache ou encore, le costume avec le col caractéristique de cette époque, on a l’impression que je sors tout droit d’un Playboy”, dit Scott Mescudi. “Je n’avais encore jamais tourné dans un film d’époque, mais dès que j’ai enfilé le costume de Jackson, je me suis retrouvé direct en 1979.” « C’est mon époque préférée ! Les décors, les coi ffures, le maquillage et les tenues étaient fabuleux, je n’ai pas eu de mal à me replonger dans cette époque. L’idée n’était pas de faire des années 70 un personnage à part entière, mais plutôt de l’utiliser comme le cadre d’un film d’horreur. «

X de Ti West : une esthétique rétro

West a construit sa carrière en s’inspirant des films d’horreur low-budget des années 70 et 80. The House of the Devil (2009) en est le parfait exemple. Avec ce film, il confirme son statut de réalisateur indépendant dont les références cinématographiques pointues résonnent à l’écran. En effet, l’esthétique rétro qu’il y fait du son, de la musique, des décors et des visuels, dont le gore dégoulinant, donne vraiment au film une authentique patine des années 70 et 80.

Pour X, West recrée l’Amérique rurale de 1979. Il est allé puiser dans son amour du Nouveau Cinéma Américain des seventies, celui d’une génération de cinéastes qui s’affranchissait des règles en expérimentant sans cesse, ainsi que dans son répertoire de films d’horreur à petit budget de cette époque. « Quand je regarde les films des années 1970, c’est évident qu’ils étaient réalisés par des personnes qui aimaient le cinéma en tant qu’art et je regrette cette époque”, nous dit West.

Un challenge inspirant

“L’une de mes motivations pour réaliser X a été l’envie de prendre quelque chose de très basique et de voir si j’arrivais à en tirer quelque chose de plus sophistiqué. C’était un challenge très inspirant de m’approprier le cliché du sexe et de la violence des films d’exploitation et de le réimaginer d’une manière plus réfléchie. » Dans X, six jeunes texans pleins d’ambition, deux stripteaseuses, un vétéran du Vietnam, un producteur risque-tout, un réalisateur aspirant et sa petite amie aux apparences sainte-nitouche prennent la route vers un ranch reculé où ils comptent tourner leur chef-d’œuvre : The Farmer’s Daughter. Le film est censé être un porno indépendant qui séduira le grand public et rapportera des millions. “C’est une bande de jeunes prêts à tout pour tourner un film”, dit Scott Mescudi. Ce dernier, plus connu sous son nom de rappeur (Kid Cudi) incarne Jackson et est aussi un des producteurs du film.

Référence à Jean-Luc Godard

Les protagonistes sont tous jeunes, très enthousiastes à l’idée de participer à ce projet. Ils n’ont pas froid aux yeux ! En les suivant, on en vient presque à oublier qu’on regarde un film d’horreur, puis le ton change du tout au tout. Dans le film, le jeune réalisateur RJ fait référence à Jean-Luc Godard qu’il connait sur le bout des doigts. Il veut insuffler à leur production amateur un côté Nouvelle Vague et l’esprit libre de l’époque. “RJ n’est pas encore un grand réalisateur, mais il est compétent, et il prend son film très au sérieux,” dit West. “Ils tournent le plus professionnellement possible, avec les moyens du bord, les acteurs se donnent la réplique sans regarder la caméra et font de leur mieux pour que le film soit le plus réussi possible.” L’une des stars de The Farmer’s Daughter est Maxine (Mia Goth), une jeune Texane cocaïnomane, qui aspire à devenir la future Lynda Carter. Elle s’imagine un destin de superstar après le porno, et son petit ami Wayne ne reculera devant rien pour l’aider à y parvenir.

2 rôles à la fois

Pour compléter la distribution, on trouve la petite amie de RJ, Lorraine, dont les principes vont être mis à rude épreuve, puis Bobby-Lynne et Jackson, un couple libertin habitué des “Swinging seventies” et des tournages de films X. Autour du tournage gravitent les hôtes des lieux où s’est installée l’équipe du film : Howard, vieil homme aigri, vétéran de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, et son étrange épouse Pearl, jouée également par une Mia Goth, méconnaissable sous le maquillage et les prothèses. Cette dernière développe une fascination pour Maxine, elle voit en elle le reflet de sa propre jeunesse. Cette fascination se transforme en obsession après avoir épié ses ébats pendant le tournage d’une scène. “Pearl est très excentrique et très naïve, parce qu’elle a toujours été couvée dans cette ferme”, nous dit Goth. Howard l’a toujours aimée à la folie et est devenu son seul point de repère, elle n’a jamais eu à agir comme une adulte. Pearl aborde la vie avec légèreté, prisonnière de son imaginaire et de ses souvenirs.

“Il n’y a rien de surnaturel chez Howard et Pearl”, nous dit West. “D’un point de vue cinématographique, ils sont un peu traités comme des monstres dans un film de monstres. Mais dans ce film, les « méchants » ne sont rien de plus que des gens ordinaires.” Goth ajoute : “J’ai beaucoup d’empathie pour Howard et Pearl, ils sont les produits de leur environnement et de leur époque et j’ai de la peine pour tous ceux qui comme eux pensent être passés à côté de leur vie.”

Dans The House of the Devil, West cherchait à installer progressivement le suspense, ce qui a permis au film de se démarquer des slashers eighties dont il s’inspire. Dans X, il utilise le même processus et se concentre sur la relation grandissante entre Maxine et Pearl, deux personnages féminins interprétés par une seule et même actrice. Elles désirent toutes les deux quelque chose d’inaccessible et sont prêtes à tout pour l’obtenir Ce point commun les rapproche et les rapports entre les deux vont se tendre au fur et à mesure du film. Lors de leur première rencontre, Maxine fait face à une vieille dame murée dans la solitude et les regrets. Elle est dévorée par ses pulsions sexuelles, elle regrette de ne plus être désirable et envie Maxine. Ancienne danseuse qui a laissé passer sa jeunesse sans jamais avoir vraiment percé, Pearl a le sentiment de n’avoir jamais mené la vie qu’elle méritait, se languissant auprès de son mari désormais impuissant. “Vieillir, c’est aussi inévitable que déprimant. Surtout quand, à bien y regarder, tout un tas de choses dans la société sont réservées aux jeunes,” nous dit West.

Au cours d’une pause pendant le tournage, Bobby-Lynne chante une version acoustique de Landslide, une balade de Fleetwood Mac sur la douleur de vieillir avec dignité quand le temps semble passer à toutes vitesse. “Cette chanson est très évocatrice de la mélancolie que l’on ressent en vieillissant“ continue West. “C’était la chanson parfaite pour la séquence du split-screen, contrastant les deux lignes narratives, la jeune et fringante équipe du film d’un côté et les maîtres des lieux déjà usés par l’âge de l’autre. C’est le moment où le film change vraiment d’orientation. “

Le casting du film X

X offre à l’anglaise Mia Goth son premier rôle principal, après des débuts en 2013 dans Nymphomaniac de Lars von Trier, puis dans High Life de Claire Denis et dans le Suspiria de Luca Guadagnino, deux rôles qui ont retenu l’attention de West. En interprétant à la fois Maxine et Pearl, Mia Goth joue un rôle essentiel dans la mise en place de la tension et la violence de la deuxième partie du film. “Depuis le début, je voulais confier les rôles de Maxine et Pearl à la même actrice, mais j’ignorais si j’allais pouvoir trouver quelqu’un qui ait les épaules, et c’était très angoissant parce que le succès du film reposait sur cette double interprétation” explique West. “Dès la lecture du scénario, je me suis beaucoup reconnue en Maxine, je me suis tout de suite identifiée à sa détermination et à son désir de grandir”, dit Goth. “Elle est résolue à changer de vie. Elle croit en elle et elle n’a besoin de personne pour le faire. Pour elle, The Farmer’s Daughter n’est qu’une étape vers le but qu’elle s’est fixé.” Mia Goth incarne aussi Pearl, une vieille femme amère de n’avoir pas pu réaliser ses rêves, et dont la décrépitude physique n’a pas entamé la libido. ” J’ai toujours vu en Pearl l’incarnation des peurs de Maxine”, nous explique-t-elle. “L’une des caractéristiques du personnage que j’ai fini par comprendre lors de la préparation avec Ti, c’est que si Maxine et Pearl ne sont pas les mêmes femmes, elles sont deux facettes d’un même personnage.” Pour interpréter le rôle d’un femme âgée, Mia Goth a dû se transformer grâce à de nombreuses prothèses. Elle a appris à maitriser la gestuelle du personnage et a suivi un entrainement pour modifier sa voix afin de donner plus d’authenticité à Pearl.

Ti West ajoute : “Mia s’est jetée à corps perdu dans ces deux rôles, sans jamais craindre de se mettre en danger et d’être vulnérable. J’ai su dès notre première conversation qu’elle pourrait incarner à la fois Maxine et Pearl parce qu’elle avait une connexion naturelle avec chacun des personnages. Elle comprenait à la fois la motivation qui nous pousse à réaliser nos rêves, et l’angoisse de ne pas y parvenir”.

Pour incarner les autres membres de l’équipe de jeunes cinéastes, le réalisateur a fait appel à un mélange éclectique de talents établis et montants, parmi lesquels le rappeur Scott Mescudi (aka Kid Cudi), l’actrice de Pitch Perfect Brittany Snow, Jenna Ortega de Jane the Virgin, devenue star de Scream, Owen Campbell (Come as You Are) et Martin Henderson (Grey’s Anatomy). “La distribution de X n’a pas été une chose facile, parce que le film parle du tournage d’un porno nous dit Ti West. On pouvait facilement se méprendre sur le résultat final, il était difficile de convaincre les gens que le film que j’avais en tête n’était pas celui qu’ils imaginaient. En aucun cas, il n’allait être sordide ou vulgaire, c’était à l’opposé de ce que je voulais faire”.

“Tous les acteurs finalement engagés sur le film étaient conscients que le projet était à la marge et comprenaient le côté très particulier que j’y cherchais”, remarque le réalisateur. Pour West, le genre du slasher regorge souvent d’archétypes familiers. Avec X, le réalisateur a tenté autant que possible d’humaniser ses protagonistes. “ La plupart de mes films sont centrés sur des personnages qui n’ont habituellement rien à faire dans un film d’horreur, mais qui s’y retrouvent subitement propulsés. ” dit le réalisateur. “ Plus on donne du corps aux personnages, plus le public s’identifie à eux et moins il s’attendra à ce qu’ils meurent. Le suspense fonctionne car le public ne voit pas les choses venir. Même si certaines personnes viennent pour son côté gore et sanglant, je voulais que le public regrette chaque personnage disparu. “

le film X a été tournée en Nouvelle-Zélande

X a été tourné en Nouvelle-Zélande pendant l’été 2020, quand le Covid faisait rage aux États-Unis et dans une grande majorité du monde. En plus d’être épargnée par l’épidémie, la Nouvelle-Zélande permettait aussi d’avoir accès à WETA Workshop à Wellington, la société de création d’effets spéciaux que Peter Jackson a rendu célèbre avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Auparavant, Weta s’était déjà forgé une réputation avec des films d’horreur comme Braindead et Fantômes contre fantômes. En Nouvelle-Zélande, West a donc eu accès au meilleur studio de prothèses et d’effets mécaniques au monde.

Fiche du film X :

Sortie en salles le 2 novembre 2022

Réalisateur : Ti West

Casting : Mia Goth, Jenna Ortega, Martin Henderson, Kid Cudi et Brittany Snow.

Genre : épouvante

Durée : 1H45mn

Distribution : Kinovista

Interdit aux moins de 16 ans

Bande annonce de X sortie en salles le 02/11/22

