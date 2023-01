Babylon en salles aujourd’hui

Babylon, le nouveau film du jeune réalisateur franco-américain Damien Chazelle sort en salles ce matin. Au casting, on retrouve Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva. Un plongeon dans l’âge d’or d’Hollywood.

Babylon, le nouveau film de Damien Chazelle, sort en salles aujourd’hui. Il s’agit du 6ème long métrage du jeune réalisateur, oscarisé à 31 ans pour La La Land sorti en 2016 avec Emma Stone et Ryan Gosling. Après Guy and Madeline on a Park Bench en 2009, le génial Whiplash en 2014 (avec le fabuleux J.K Simmons en professeur de musique tyrannique), La La Land en 2016, First Man : Le Premier Homme sur la Lune en 2018, Damien Chazelle nous plonge dans l’âge d’or d’Hollywood, plein de faste et de démesure.

Les excès d’Hollywood

BABYLON est une ode à l’âge d’or d’Hollywood qui se déroule dans le Los Angeles des années 1920. Mené par Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva, le casting comporte également Jovan Adepo, Li Jun Li et Jean Smart. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.





BABYLON – sortie cinéma le 18 janvier 2023

Réalisé par : Damien Chazelle

Produit par : Marc Platt, p.g.a., Matthew Plouffe, p.g.a., Olivia Hamilton, p.g.a.

PRODUCTEURS ÉXÉCUTIFS

Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel.

Avec : Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving, Olivia Wilde.

Durée : 3h09



Crédit photos : Paramount Pictures©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Babylon