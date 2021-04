4 façons de porter un polo homme cet été

L’été qui arrive est l’occasion de préparer notre dressing homme. L’indémodable polo en est une pièce essentielle pour sortir léger et chic à la fois, Monsieur Vintage vous livre 4 façons de le porter, pour rester dans la tendance.

Le polo est une pièce incontournable et essentielle du dressing masculin. Pratique et à des prix accessibles : la marque Brice en propose à partir de 15,99 euros, ce vêtement a été inventé en 1926 par un duo bien français ; le tennisman René Lacoste et l’homme d’affaires André Gillier.

La bonne idée de René Lacoste fût de raccourcir les manches des polos utilisés dans le tennis au début du XXe siècle. De son côté, le polytechnicien philanthrope André Gillier inventait la maille de coton et c’est en 1933 que le premier polo fût commercialisé.

Moins habillé que la chemise et plus élégant que le t-shirt, le polo a l’avantage d’être chic et décontracté à la fois. Voici 4 façons porter un polo homme pour les beaux jours qui arrivent :

Chic

L’idéal est de choisir une couleur unie et de porter un pantalon chino avec des sneakers ou une paire de mocassins, couleur unie elle aussi. On rentre le polo dans le pantalon pour avoir le total look Steve McQueen, photographié par John Dominis. Un cliché où l’on voit « The King Of Cool » avec un polo chiné bleu et un révolver à la main. L’élégance dans la contraction.

Décontracté

Avec la grande mode de l’athleisure, porter un polo façon sportswear est dans l’air du temps. On peut relever le col du polo, qu’on portera par-dessus le pantalon : une paire de jeans (même déchirée) et des chaussures de baskets aux pieds. Le polo peut être de couleur vive ou en patchwork, accordé aux chaussures.

Modernist

Les initiés et fans de la période « Mods » portent le polo façon « Modernist », très à la mode chez la jeunesse anglaise aisée dans les années 60. C’est-à-dire avec les boutons fermés et une coupe cintrée. Un style que l’on retrouve dans le film « Ne nous fâchons pas » réalisé par Georges Lautner en 1966, avec Lino Ventura, Michel Constantin et Jean Lefebvre, lorsque l’on découvre les jeunes britishs sur leurs cyclomoteurs Honda. Élégant et « So British ».

Strict

Pour ceux d’entre vous dont le job nécessite de travailler en costume. Vous pouvez remplacer le duo chemise/cravate par un polo de couleur unie aux teintes pastelles, sous un costume de lin ou de tissu. L’idéal est d’opter pour un costume cintré, idem pour le polo.

Quelques conseils

À noter qu’en fonction de votre morphologie, il vous faudra choisir le polo qui vous siéra le mieux. Si vous avez la chance d’être mince, sportif et musclé alors une coupe cintrée rentrée dans le pantalon sera parfaite. Si en revanche vous êtes plutôt fort, choisissez une coupe plus ample (sans nager dedans) en portant le polo par-dessus le pantalon.

Et si vous êtes maigre, privilégiez une coupe carrée qui élargira vos épaules, bien ajustée à votre corps et fermez les boutons. Cela vous donnera un style branché, à l’instar du chanteur belge Stromae.

Étiquettes : Polo Homme