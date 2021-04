Les origines de la chemise homme

La chemise ne date pas d’hier puisque la plus ancienne conservée en état date de 3000 ans avant J.C. Un modèle découvert par William Matthew Flinders Petrie, considéré comme le père de l’égyptologie moderne. Devenue un élément essentiel du dressing masculin, elle se popularisera à partir du XVe siècle.

Les origines de la chemise

Ses origines remontent au début de l’Antiquité, vers 3000 avant J.C où un modèle en lin fut découvert par l’égyptologue britannique William Matthew Flinders Petrie, dans la nécropole de Tarkhan, qui compte un peu plus de 2000 tombes.

On est encore loin de la chemise d’homme que nous connaissons aujourd’hui, mais bien qu’elle soit dépourvue de col, elle comporte des manches longues et des épaules qui permettent de protéger le corps.

Évolution de la chemise

C’est au Moyen-Âge qu’elle connaitra son essor. D’abord portée en pyjama pour la nuit, celle qu’on appelle la camisia est également utilisée en journée par certains hommes, comme sous-vêtement, afin de se protéger la peau des habits rugueux qui raclaient la peau.

À cette époque, la camisia était essentiellement blanche et s’enfilait par la tête. Les maladies étaient courantes et il fallait la laver régulièrement en la faisant bouillir afin de désinfecter le tissu. Elle ne porte toujours pas de col et se porte longue d’ailleurs, plus elle est grande et plus le rang social de celui qui la porte est élevé.

La chemise se démocratise et se compose de lin ou de coton pour les plus riches. Elle se veut moins pudique et se dote d’un col au sortir du Moyen-Âge, pour remplir les dressings masculins au début de La Renaissance. Une époque où le col se ferme à l’aide d’un petit cordon, comme les manches.

Au XVIIIe siècle, la chemise devient plus raffinée. On en trouve de confection plus fine dans une nouvelle matière : la soie, qui trouve une clientèle de choix parmi la bourgeoisie. Seuls les banquiers, les industriels et les décideurs peuvent porter une chemise impeccable, au col blanc toujours propre, c’est à cette époque que l’expression « les cols blancs » fait son apparition, pour désigner les gens de la haute société.

En 1871, la première chemise de série est confectionnée. C’est la société anglaise Davis & Co of Aldermanbury qui est à l’origine de cet exploit technique et l’entreprise déposera le brevet la même année. Un modèle entièrement boutonné (la première chemise à boutons) sur le devant qui révolutionne ce vêtement chic, qui ne tardera pas à se populariser.

L’apparition des couleurs

Au début des années 1870, les premières chemises de couleurs font leur apparition. Les teintes sont douces et pastelles mais il existe un coloris beaucoup plus vif ; le rouge écarlate. Une couleur portée par la légion garibaldienne (en référence au Général italien Giuseppe Garibaldi), unité spéciale de la légion étrangère uniquement composée de soldats italiens, venus aider la France pendant la première guerre mondiale. Ceux qu’on appelait alors « Les Chemises Rouges » soit 2000 hommes transalpins, affichaient ainsi leur préférence politique aux yeux des foules et des allemands.

Col fixe et chemisette

La première chemise à col fixe fera son apparition en 1930 et le modèle à manches courtes, au début des années 50. Un modèle immortalisé par le cinéma autour de films avec James Dean, adepte du modèle, très vintage aujourd’hui et mis à l’honneur également dans l’excellent long-métrage « Un monde parfait » réalisé par Clint Eastwood en 1993, avec Kevin Costner dans le rôle principal.

Aujourd’hui, la chemise est multiple. Elle se pare de nombreuses couleurs et différents types de coupes, de cols et de tissus. Celle qu’on enfile machinalement chaque matin est née il y a déjà 5000 ans.

