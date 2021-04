Les 5 tendances vintage mode Printemps/Eté 2021

En ces temps difficiles de Covid-19, les créateurs de mode ont réussi à s’adapter et nous proposer des défilés de mode en version digitale pour la saison d’été 2021, pour nous changer du quotidien et de la fin de saison hivernale, les collections de cet été se veulent colorées, vintage, avec des matières fluides et une tendance nineties remise au gout du jour.

La rédaction vous a fait une sélection des tendances repérées sur le catwalk été 2021 :

Les Manches Ballons

Véritable tendance de cette saison, les manches ballons sont partout ! Sur des tops, sur des robes, des chemises !!

Elles donnent un effet structuré à la silhouette avec des manches parfois XXL, beaucoup de défilés ont remis cette tendance sur les podiums (Isabel Marant, Ralph & Russo). Les marques de prêt à porter n’y ont pas échappées, Mango, Zara, Nasty gal etc. vous pouvez retrouver quelques modèles sélectionnés pour vous !

Pour la petite histoire, les manches ballons appelées également manches gigot ont été créés en 1836, afin d’accentuer la taille des femmes, et les rendre encore plus fines, des coussins disposés à l’intérieur des manches seront d’ailleurs nécessaires pour maintenir le volume des dames. Les manches gigot étaient bouffantes jusqu’au milieu du bras. Souvent ornées de satin elles pouvaient atteindre jusqu’à 1mm de diamètre.

Pour porter les manches ballons, on évite le volume en bas pour ne pas accentuer trop les volumes, idéalement avec un pantalon droit ou jean slim ou une jupe près du corps.

Le blazer

Cette saison, on retrouve le blazer partout ! Sur les défilés c’était la pièce phare, pour l’été on mise surtout sur des teintes roses, pastels. Les coupes sont travaillées, le plus souvent avec une carrure masculine et des boutons croisés. Les ensembles veste/jupes sont idéals pour la saison d’été, on peut facilement accessoiriser la tenue avec des sandales à talons ou une paire de basket pour la touche citadine.

Les marques de prêt à porter on miser sur des couleurs flashy et pastels.

Comment le porter ?

Le blazer est un incontournable de la garde de robe, pour cet été les couleurs pastel ou flashy sont parfaites pour des journées ensoleillées. Vous pouvez miser sur un look masculin/féminin avec une veste over size et une robe très féminine. Vous pouvez également faire des associations de couleurs ou des looks colorbloc. Pour le travail, un bel ensemble blazer et jupe avec une chemise blanche.

Les cols maxi/cols Claudine

Le col Claudine est né dans les années 1900, Claudine est une héroïne des romans semi autobiographiques de l’écrivain Français Colette, en 1900 elle sort le premier roman de Claudine à l’école dans lequel la petite fille porte une robe avec un col arrondi blanc qui lui donne une allure de jeune fille modèle. C’est dans les années 50 que le col devint très tendance grâce à Audrey Hepburn qui le porta sur son chemisier rouge.

Pour cette saison 2021, le col se veut maxi, on le retrouve sur des chemisiers et des robes avec une tendance vintage pour les imprimés, du tartan, du carreau et de la broderie. Dans le prêt à porter, le col Claudine ou col maxi sont dans toutes les collections de l’été.

Comment le porter ?

Le col maxi ou Claudine donne un look de fille sage, on peut porter ce genre de col avec des pantalons larges pour une silhouette sixties, si vous le portez avec une jupe attention à la silhouette trop stricte. On n’hésite pas à apporter de la couleur pour moderniser le look.

Le métallisé

Depuis les collections automne/hiver 2020-2021 le métallisé est revenu sur le devant des podiums, on retrouve évidemment du métallisé chez Paco Rabanne, et pour la saison d’été du métallisé coloré chez Isabel Marant. Une grosse inspiration venue tout droit des années 80 et qui se portent plus facilement pour une soirée qu’un look de jour mais cela reste une tendance facile à adopter par petite touche comme une paire de sandale ou un sac !

Comment le porter ?

Le métallique peut être porter avec une petite touche grâce aux accessoires comme une paire de talon ou une pièce forte tel qu’un pantalon métallisé avec un tee-shirt uni ou un ensemble blazer pantalon pour un mariage ou une soirée.

Le Patchwork

Le patchwork existe depuis la création de la couture, cet assemblage de tissus étaient utilisés en Egypte, en Grèce, en proche Orient, en Rome antique, en Europe la technique est utilisée à partir du moyen âge, les vêtements des Croisés étaient matelassés et les vêtements d’arlequin étaient en pièces assemblées.

Pour cette saison 2021, le patchwork revient coloré et les pièces sont souvent en jean dans le prêt à porter. Cette tendance nous rappelle les années 70 et l’époque hippie.

Comment le porter ?

Vous pouvez faire un total look en jean ou miser sur une pièce forte pour un look tendance, idéal avec un jean flare pour une silhouette année 70.

Étiquettes : mode été 2021