Les origines du boxer pour homme

Monsieur Vintage soutient l’homme. Tous les hommes. Mais il existe un accessoire qui assure très bien cette fonction depuis bien plus longtemps : le slip, ce sous-vêtement essentiel apparu au début du XXe siècle et transformé en boxer au début des années 1990, pour notre plus grand confort. Revenons sur l’histoire de ce petit morceau de tissu qui nous a permis d’évoluer confortablement sous nos pantalons, depuis une centaine d’années.

Comme cul et chemise

Au début fût la chemise. Pas celle que l’on connaît aujourd’hui entourée d’une cravate, courte et élégante non, mais la chemise longue, à une époque où nous les hommes, ne portions pas de sous-vêtements, mais une longue chemise que l’on pliait et rentrait entre nos cuisses, afin d’éviter le frottement entre notre fessier et le pantalon. C’est d’ailleurs de ce geste quotidien que vient l’expression « être comme cul et chemise », pour exprimer la proximité de deux personnes, semblable à celle des fesses et du tissu.

Du chendjit au caleçon

Le boxer homme lui, est apparu plus tard, au début des années 90, pour optimiser le confort procuré par le caleçon, large et flottant mais au maintien limité. Mais les origines du sous-vêtement masculin remontent à l’époque de l’Égypte antique, on l’appelait alors chendjit, un pagne traditionnel du costume égyptien à la forme triangulaire et relevé entre les jambes.

Le chendjit était porté comme seul habit par les paysans, les ouvriers, les soldats et les marins qui en portaient un second par-dessus leur modèle initial. Il était en lin ou en coton tissé, tenu par une ceinture à la taille.

À partir du XVe siècle, les hommes portent des caleçons longs, qui iront jusqu’au mollet à l’aube du XXe siècle. Un caleçon long que l’on retrouve souvent dans les fameux westerns américains ou les films français au début du XXe siècle. Caleçon qui raccourcira au milieu du XXe siècle et se composera de nylon, de lycra et de coton pour que sa solidité soit renforcée, tout en devenant extensible.

Mode et confort

Aujourd’hui, le boxer est devenu la grande tendance pour les hommes, puisqu’il procure le même confort de maintient qu’un slip traditionnel comme le fameux slip kangourou, tout en étant plus élégant et plus sportif. Il dynamise la ligne du corps et se pare de visuels aussi riches que variés.

Sagging et athleisure

À tel point qu’il a engendré la mode du « sagging », qui consiste à porter un pantalon en dessous de la taille, pour laisser apparaître le haut du boxer, et renforcer ainsi son identité visuelle. À l’instar du « sagging », la mode de l’athleisure renforce cette tendance, en proposant un mélange chic et sportswear à la fois, notamment chez les jeunes.

Également décliné en maillot de bain, le boxer fera de vous un homme dans la tendance, tout en vous soutenant parfaitement dans vos déplacements quotidiens bref, c’est l’accessoire indispensable de votre dressing messieurs. Il en existe de nombreux classiques, aux plus loufoques.

Crédit photo : Pixabay©

