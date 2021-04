maillots de foot et athleisure : la tendance du moment

La France a les yeux rivés sur le PSG avec la qualification hier, face au Bayern Munich de l’équipe parisienne pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En pleine mode de l’athleisure, le maillot de foot n’a jamais eu autant le vent en poupe. Tous au vestiaire pour soutenir votre équipe préférée et trouver le maillot de votre choix.

Un maillot pour soutenir son équipe

Après sa victoire 3-2 face au Bayern Munich il y a 6 jours et malgré sa défaite hier soir au Parc des Princes 0-1, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Les Français n’ont d’yeux que pour le club parisien, en gardant en mémoire que la dernière victoire d’un club français à la Ligue des Champions remonte en 1993, avec la victoire de l’OM.

C’est le moment de sortir son maillot et de montrer son soutien au PSG. Certains sites comme Zalando en proposent à la vente pour parfaire votre look athleisure et accompagner votre équipe, que ce soit le PSG ou tout autre club européen ou international.

Pour les tarifs, comptez de 60 à 95 euros et un délai de livraison de 6 jours, 44,99 euros pour le maillot du PSG chez Nike Performance.

C’est quoi l’athleisure ?

L’athleisure est un style inspiré des vêtements de sport qui se mélange à une tenue décontractée. Contraction des mots « athlète » et « leisure » (loisir en français), il s’agit d’une tendance apparue dans les années 90 qui connaît un franc succès depuis 2015. Mix entre le streetwear et le gymwear, l’athleisure pourrait se résumer à porter un maillot de foot avec une paire de jeans déchirés et des sneakers dernier cri. Décontracté, branché et sportif, il permet d’être très à l’aise dans ses vêtements, tout en allant travailler en restant libre de ses mouvements.

Pour s’habiller athleisure, on retrouve les basiques tels que sneakers, leggins, mini-jupes sport, brassières, top-crops et sweats à capuches, associés à des pièces plus classiques ; perfecto, jeans, doudounes etc.

Et pour les plus sportifs d’entre vous, il vous reste quelques jours avant l’été pour préparer votre dressing athleisure et la prochaine rencontre du PSG pour la demi-finale de la Ligue des Champions, qui se tiendra contre Chelsea les 27 avril et 4 mai prochains. Rendez-vous pour la finale qui aura lieu le 29 mai 2021 au stade olympique Atatürk à Istanbul.

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : athleisure