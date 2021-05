Personnaliser un t-shirt en mode 80’s : une bonne idée cadeau

Avec la fête des mères qui aura lieu le 30 mai prochain et la fête des pères le 20 juin, il est temps de penser aux cadeaux que nous ferons à nos géniteurs. Monsieur Vintage a pour vous une idée toute trouvée à l’occasion des deux rendez-vous familiaux à venir : un t-shirt personnalisé.

Dans 13 jours nous fêterons les mamans. Pour les papas, la célébration aura lieu dans un peu plus d’un mois, le 20 juin 2021. Pour vous aider dans le choix de vos cadeaux, voici un présent qui a l’avantage de toujours faire plaisir à celui ou celle qui le reçoit : un t shirt personnalisé unique. Mais avant de vous donner quelques conseils de personnalisation, revenons sur l’histoire du vêtement le plus indispensable de nos dressings : le t-shirt.

Les origines du t-shirt

On peut l’écrire de différentes façons : t-shirt, tee-shirt T-shirt ou encore teeshirt sans trait d’union. Les anciens quant à eux l’appellent : maillot de corps, tricot de corps ou tricot de peau, définitions désuètes pour les plus jeunes d’entre-nous, qui ont laissé la place à l’anglicisme t-shirt, en raison de sa coupe en forme de T et de sa connaissance plus « cool ».

Le célèbre t-shirt est le plus souvent en coton, matière la plus agréable à porter pour ce sous-vêtement devenu habit au fil du temps. Ses origines remontent à la première guerre mondiale, lorsque les soldats américains combattant en Europe adoptèrent le maillot que portaient les ouvriers. Un vêtement qui devint le maillot réglementaire de l’US Navy dès 1919.

personnaliser un t shirt n’est d’ailleurs pas une technique nouvelle, puisque dès 1942, le magazine LIFE présentait en couverture de son numéro daté 13 juillet un soldat américain vêtu d’un t-shirt estampillé « Air Corps Gunnery School ».

Influence américaine

Les mêmes américains qui, lors du débarquement des alliés en Normandie le 6 juin 1944, portaient en t-shirt blanc ou kaki, sous leurs vestes militaires. Un vêtement d’abord démocratisé aux États-Unis au travers du sport et du cinéma, lorsque Clark Gable l’avait adopté pour le tournage de « New-York Miami », film de Frank Capra sorti en 1934. Plus tard, Marlon Brando et James Dean contribuaient à la notoriété du t-shirt devant la caméra, avec notamment le célèbre « La fureur de vivre » sorti en 1955 et réalisé par Nicholas Ray. C’est ce long-métrage qui installa définitivement le t-shirt comme vêtement cool, décontracté et à la mode.

Un vêtement clef du dressing à personnaliser

Devenu un élément incontournable des dressings masculins et féminins, le t-shirt se porte à toutes les sauces : uni dans tous les coloris existants (attention tout de même de choisir la couleur qui ira le mieux avec votre couleur de peau, de yeux et/ou de cheveux), avec les teintes classiques indémodables noire et blanche, multi-couleurs style patchwork ou personnalisé.

Pour personnaliser un t-shirt, rien de plus simple, il suffit aujourd’hui de choisir la teinte, le texte et/ou les visuels que vous voudrez voir apparaître sur le vêtement. Une bonne idée cadeau qui fera plaisir à celui ou celle qui le recevra. Pour les plus vintage des parents et à l’occasion de la fête des mères et des pères, vous pouvez donc envisager de réaliser une belle photo de voiture ancienne que papa ou maman adore, et de la fournir ensuite au floqueur qui la positionnera sur le t-shirt. Voilà donc une pièce unique que vous ne verrez porter par personne.

Si vous n’avez pas de photos disponibles, vous pouvez aussi choisir un visuel sur des sites spécialisés dans la personnalisation. Monsieur Vintage apprécie particulièrement le modèle « T-shirt année personnalisée » proposé sur le site monsieurtshirt.com. Il suffit simplement de choisir la couleur proposée : blanc ou noir, et l’année de naissance (par exemple) de papa ou maman. Vendu 32 euros et 100% coton, ce modèle reprend les lignes colorées des t-shirts des années fin 70/début 80 pour un style purement vintage. Minimaliste mais efficace pour un côté rétro, il est décontracté et personnalisé à la fois.

Des centaines d’autres possibilités s’offrent à vous pour personnaliser un t-shirt, dès lors que vous fournissez une image ou composez votre propre texte. À vous de trouver la bonne formule qui collera au plus prêt à la personnalité de celui, ou celle, qui recevra le cadeau.

Le saviez-vous ?

Pour fabriquer un seul t-shirt, il faut 1,3 kg de coton qui serviront à la création de 300 grammes de fil nécessaires à la conception du vêtement.

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : Personnaliser un t-shirt