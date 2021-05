La prime à la conversion booste les ventes de véhicules électriques

Avec l’arrêt programmé des motorisations Diesel (énergie interdite à Paris à partir de 2024), l’élargissement des ZFE (Zones à Faible Émission) et à plus long terme, la fin du moteur thermique, la voiture électrique se positionne comme la nouvelle mobilité des conducteurs.

Instaurée par Ségolène Royal alors qu’elle était ministre de l’Environnement, la prime à la conversion avait pour objectif de développer les ventes des véhicules peu polluants. À partir du moment où vous pouvez justifier d’un domicile en France et que vous disposiez d’une auto à mettre au rebus, la prime à la conversion pour votre voiture électrique peut s’appliquer.

Désamour du Diesel et électrique en hausse

Une mesure qui porte ses fruits depuis plusieurs années et que les chiffres du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) confirment une fois de plus, pour les quatre premiers mois de l’année 2021.

En effet, du 1er janvier au 30 avril 2021, il s’est vendu sur le marché du neuf 134 767 véhicules hybrides et 40 037 véhicules électriques, soit un total de 174 804 automobiles qui représentent 30% des ventes de voitures sur la période (source CCFA). Sur la même période en 2019*, les ventes étaient respectivement de 36 335 unités en hybrides (4,90% du marché) et 13 774 en électriques (1,86% du marché). Une hausse qui confirme en seulement deux ans le succès de la prime à la conversion et l’intérêt grandissant des automobilistes pour l’électrique.

Sur les quatre premiers mois de l’année 2021, les ventes de voitures à moteurs thermiques ont représentés 67,7% (43,5% pour les motorisations essence et 24,2% pour le Diesel) du marché, pour un total de 394 186 unités vendues (253 492 véhicules essence et 140 691 Diesel). Pour comparaison, les ventes à période homologue en 2019 pour les moteurs thermiques représentaient 93% du marché (58,95% pour les motorisations essence et 34,11% pour le Diesel), pour un total de 690 071 unités vendues (437 134 véhicules essence et 252 937 Diesel).

Le désamour pour le Diesel se confirme, face aux menaces d’interdiction de circuler pour le gazole à court ou moyen terme.

Augmentation des ZFE

À l’horizon 2030 si l’on estime que toutes les Zones à Faibles Émissions interdiront la circulation, entre 8H00 et 20H00, des véhicules à vignette Crit’Air 2 et plus, plus de la moitié des automobilistes ne pourront plus y circuler, ainsi que les propriétaires de voitures anciennes. Un constat qui ne peut qu’aller en faveur des véhicules électriques, hybrides rechargeables et essence peu polluants. Ces ZFE, au nombre de trois aujourd’hui, passeront à dix d’ici la fin de l’année 2021.

Les ZFE actuelles :

• Métropole du Grand Paris

• Grand Lyon Métropole

• Grenoble-Alpes Métropole

Les ZFE à venir :

• Métropole d’Aix-Marseille-Provence

• Montpellier Méditerranée Métropole

• Métropole du Grand Nancy

• Toulouse Métropole

• Métropole Rouen Normandie

• Toulon-Provence-Méditerranée

L’objectif ? Améliorer à plus grande échelle le niveau de qualité de l’air pour « baisser d’ici à quatre ans, par exemple à Paris, de 40% la pollution de l’air » selon Barbara Pompili, ministre de la transition écologique. La pollution de l’air est responsable chaque année, en France, de 48 000 décès. Ces mesurent s’inscrivent donc dans un cadre de santé publique, en espérant que les véhicules anciens aient une dérogation pour continuer de charmer nos rues avec leur carrosserie vintage. Ces véhicules roulant peu et ne représentant qu’un part infime du parc automobile français.

*En raison de l’année 2020 atypique à cause de la crise sanitaire, nous avons pris 2019 en référence

Crédit photo : Peugeot©

Étiquettes : achat véhicule électrique